В Байкальске введен режим ЧС

Возник риск переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод



Режим чрезвычайной ситуации введен сегодня, 13 апреля, в Байкальске. Мера связана с риском переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод, сообщает пресс-служба Иркутской областной администрации.



Ранее глава региона Игорь Кобзев на заседании КЧС, где рассматривался вопрос «О понижении уровня надшламовых вод с карт ОАО «БЦБК», дал поручение соответствующим ведомствам провести комиссионное обследование Бабхинского и Солзанского полигонов, на территории которых находятся карты.



В состав комиссии вошли представители министерства природных ресурсов и экологии Иркутской области, Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба, Байкальского муниципального образования и думы Байкальска.



«Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению», - прокомментировал ситуацию глава Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Валентин Бороденко.



Для понижения уровня надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих очистных сооружениях Байкальска.



Фото: irkobl.ru

