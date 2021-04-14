В Бурятии отец заплатил ущерб за ДТП, совершенное его сыном

Родитель ничего не знал о своем долге, но спорить с приставами не стал





Судебные приставы Бурятии взыскали в пользу жителя Кижингинского района свыше 57 тысячи рублей материального ущерба, причиненного его автомобилю в результате дорожно-транспортного происшествия, сообщили в республиканском управлении ФССП.



Дорожно-транспортное происшествие произошло по вине водителя автомобиля ВАЗ-2101 на одной из магистралей города. В связи с отсутствием у виновника аварии страхового полиса ОСАГО пострадавшая сторона обратилась в суд за возмещением материального ущерба.



Суд, рассмотревший материалы дела, постановил взыскать денежные средства с собственника автотранспортного средства.



В рамках исполнительного производства собственнику автомобиля, отцу виновного в ДТП автомобилиста, было направлено постановление о возбуждении исполнительного производства. Он не подозревал о наличии имеющейся задолженности. Во избежание дополнительных расходов, связанных с взысканием исполнительского сбора, должник требование исполнительного документа исполнил в добровольном порядке, перечислив денежные средства на депозитный счет службы.



В настоящее время взысканные средства направлены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением.



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