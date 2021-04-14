Рослесхоз будет с воздуха охранять заповедники Байкала

Ожидается, что это повысит оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров



Авиационная охрана лесов от пожаров в заповедниках и нацпарках федерального значения на Байкальской природной территории передана Федеральному агентству лесного хозяйства. Правительство России поддержало эту инициативу, соответствующее постановление подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает минприроды РФ.



Ранее премьер отметил, что сложная ситуация с лесными пожарами, складывающаяся в последние годы в Иркутской области и Бурятии требует повышения эффективности борьбы с ними. В связи с этим и дополняются полномочия Рослесхоза в части выполнения авиационных работ по охране лесов на Байкальской природной территории. Ожидается, что такая мера повысит оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в этой местности.



Сейчас на всех особо охраняемых природных территориях (ООПТ) федерального значения охраной, обнаружением и ликвидацией очагов пожаров занимается специализированная госинспекция по охране территорий минприроды России. Каждый год в ходе подготовки к пожароопасному сезону заповедники заключают соглашения о взаимодействии по тушению пожаров с различными специализированными противопожарными подразделениями. Если этих сил оказывается недостаточно для того, чтобы справиться с лесным пожаром, дополнительно привлекается федеральный резерв - «Авиалесоохрана».



На Байкальской же природной территории Рослесхоз теперь сможет подключать авиапожарных «Авиалесоохраны» к тушению огня, как только он будет обнаружен. В таких работах планируется задействовать в первую очередь лесных пожарных Иркутского авиаотделения «Авиалесоохраны».



По данным Рослесхоза, на территории нашей страны 228 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) федерального значения. Из них 140 подвержены угрозе возникновения лесных пожаров. Остальные находятся в таких природно-климатических зонах, где возникновение огня маловероятно или невозможно, например, на северных, арктических территориях страны.



В 2020 году благодаря крупным переброскам сил федерального резерва «Авиалесоохраны» была оказана помощь в ликвидации лесных пожаров семи ООПТ федерального значения – заповедникам «Тунгусский» в Красноярском крае, «Витимский» в Иркутской области, «Денежкин камень» в Свердловской области, «Малая Сосьва» в Ханты-Мансийском автономном округе, «Заповедное Подлеморье», «Забайкальский» в Бурятии, нацпарку «Кыталык» в Якутии.



За минприроды России остаются полномочия по организации охраны лесов от пожаров в лесах, расположенных на землях ООПТ федерального значения, за исключением авиационных работ в заповедниках и нацпарках, входящих в состав Байкальской природной территории.



Фото: mnr.gov.ru

