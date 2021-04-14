14.04.2021
Монгольские миротворцы помогли мирным жителям Южного Судана

Монгольские миротворцы помогли мирным жителям Южного Судана

Они доставили в гуманитарный госпиталь сельчан, которые подверглись вооруженному грабежу

Монгольские миротворцы, несущие службу в Южном Судане, оказали помощь и эвакуировали людей, пострадавших после нападения вооруженных банд, сообщает МОНЦАМЭ со ссылкой на ООН.

В ночь на 3 апреля в селе Бауда округа Майом вооруженные люди напали на мирных жителей, пытаясь украсть скот. В результате четыре вооруженных грабителя и 23 мирных жителя были убиты и 25 ранены.

Во время патрулирования представители Вооруженных Сил Монголии оперативно среагировали и срочно прибыли на место происшествия вместе с местными врачами. Они оказали первую помощь раненым и доставили их в гуманитарный госпиталь в Манкиене.

Мэр округа Майом Джеймс Чуол Гатлуак поблагодарил монгольских солдат за оказание первой медицинской помощи, эвакуацию раненых за короткий срок.

Фото: montsame.mn
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