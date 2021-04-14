В Бурятии общее число случаев заражения COVID-19 достигло 36 677

Всего выздоровели от коронавируса 35 139 человек, 63 - за минувшие сутки





Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 677. Это на 41 случай больше, чем было во вторник,. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 809 человек, за минувшие сутки умер один, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 41 нового случая коронавируса: 30 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 615 человек.



В стационарах получают лечение 424 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 292. В отделениях реанимации находится 55 пациентов (из них старше 65 лет – 35), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65 – 17), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходят 305 пациентов с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 139 (+63) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 622 койки занято – 424, свободно – 198 коек. Занятость коечного фонда составляет 68,2%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 153 человек, с нарастающим итогом – от 925 206 человек.



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