Покусанной собаками улан-удэнке провели операцию на лице

Близкие сообщили, что все прошло хорошо



Сегодня близкие Татьяны Лоскутниковой сообщили в социальных сетях, что вчерашняя операция завершилась благополучно.



- Операция прошла по плану! Первый этап позади, спасибо вам за участие, - написали родные Тани на странице.



Как сообщал «Номер один»,



- Этап за этапом хирурги создают новое лицо, - написали на странице Лоскутниковой.



Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю горожанку недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова.





фото: из соцсетей близких Сегодня близкие Татьяны Лоскутниковой сообщили в социальных сетях, что вчерашняя операция завершилась благополучно.- Операция прошла по плану! Первый этап позади, спасибо вам за участие, - написали родные Тани на странице.Как сообщал «Номер один», вчера семья 20-летней Татьяны рассказала, что девушке проводят реконструкцию носа.- Этап за этапом хирурги создают новое лицо, - написали на странице Лоскутниковой.Напомним, в декабре минувшего года в Улан-Удэ произошла страшная трагедия – свора безнадзорных собак в микрорайоне Забайкальский сильно изувечила 20-летнюю горожанку недалеко от ее дома. В крайне тяжелом состоянии девушку доставили в больницу. Спустя некоторое время врачи приняли решение направить пострадавшую в московскую клинику. Сейчас Татьяна Лоскутникова проходит сложное лечение в клинике имени Сеченова.фото: из соцсетей близких