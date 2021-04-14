В Улан-Удэ строители моста начали работы на правом берегу Уды

Генподрядчик готовится к бурению подземного путепровода





В Улан-Удэ генподрядчик строительства третьего моста через Уду приступил к работам на правом берегу реки со стороны поселка Лазо. Строители готовятся к бурению подземного путепровода с выходом в Железнодорожный район.

– В связи с этим планируется временная объездная дорога по улице Дальненагорная. Подрядчиком разработана схема проезда. Движение по ней начнется ориентировочно в конце апреля, предварительно на 50 дней, – сообщил мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.Работы на левом берегу реки стартовали год назад. Там демонтировали вантовый мост, возвели колонны под пешеходный мост, произведены работы по нескольким опорам, перенесены инженерные сети. На правом берегу возведут две разноуровневые развязки (с улиц Лазо и 3-я Транспортная). Также проектом предусмотрен клеверный лист с улицы Лазо, на пересечении с железнодорожными путями будет тоннель.Как сообщили в мэрии города, местные жители ждут позитивных изменений после запуска моста.– Очень надеемся, что у нас появятся новые маршруты. У нас 44 маршрут не идет в центр города, что не очень удобно. Приходиться ездить с пересадкой. Еще хотелось, чтобы укрепили и обустроили берега Уды. У нас много студентов, молодежи. Появилось бы красивое место для прогулок улан-удэнцев, – сообщил житель мкр. Лазо Виталий.Напомним, на строительство моста из федерального бюджета направят около 7,5 млрд рублей. Согласно контракту, мост должен быть сдан в конце 2024 года.Фото: мэрия Улан-Удэ