Жители Улан-Удэ с улицы Конечной жалуются на УК «Лазурный центр»

В подвалах новостройки устроили «бытовки» для строителей без ведома владельцев квартир





Жители домов по улице Конечной обратились в Ассоциацию управляющих компаний Бурятии с просьбой помочь урегулировать спорные вопросы с их организацией «Лазурный центр». Жители не устраивает качество оказания услуг, а также размер тарифа, сообщили в пресс-службе ассоциации.

Также в ходе осмотра была зафиксирована протечка канализации, зловонные стоки разлились во втором помещении, последствия до сих пор не устранили.





Поскольку управляющая компания «Лазурный центр» не входит в состав ассоциации, её полномочия ограничены. Отсутствует доступ к документации, эксперты не смогут самостоятельно провести проверку и ответить на вопросы жителей, касающиеся, как оказания услуг надлежащего качества, так и в части устройства «бытовки» в подвале. Поэтому ассоциация обратится в надзорные органы с просьбой провести проверку законности использования подвальных помещений указанных многоквартирных домов для нужд строителей и установить работодателя, который экономит на устройстве временного жилья для работников – строители детского сада или соседнего многоквартирного дома.









Ранее размер оплаты составлял 20.49 рубля с квадратного метра. На собрании жители сообщили о готовности уйти от компании, тогда представители «Лазурного центра» предложили снизить тариф до 18.88 рубля. Но на основные вопросы управляющая компания ответить не смогла и не предложила пути их решение.Главными претензиями собственников жилья стали неудовлетворительная работа аварийно-диспетчерской службы и игнорирование жалоб и просьб жителей, кроме того, придомовая территория захламлена строительным и бытовым мусором, а управляющая компания никаких мер не принимает.Также жители обеспокоены тем, что управляющую компанию выбрал застройщик «Бест плюс» и подозревают, что надлежащая претензионная работа по исполнению гарантийных обязательств не ведется. Между тем, устранить все нарушения, допущенные при строительстве дома, можно только в период гарантийных обязательств (5 лет).К тому же жители долгое время пытаются выяснить, как используются их подвальные помещения, так как часто видят там посторонних людей. Представители «Лазурного центра» долгое время отказывались показать жителям подвальные помещения, как оказалось не зря. Только после настойчивых требований под видеозапись руководство управляющей компании согласилось выдать ключи от дверей цокольного этажа.Вместе с мастером управляющей компании и представителями Ассоциации жители спустились в подвал, оказалось, что его оборудовали под «бытовку». В помещении находится холодильник, стол, кресла, сменная одежка и обувь строителей, самостоятельно проведена электропроводка, была оборудована даже душевая.Жители полагают, что подвал используют строители соседнего многоквартирного дома (застройщик «Бест плюс») либо строители детского садика на 280 мест (ООО «Стройинком»).«Использование подвала многоквартирного дома под нужды работников соседней стройки противозаконно сразу по нескольким основаниям. Управляющая компания не получила разрешение от жителей на сдачу в аренду подвальных помещений, - пояснил директор Ассоциации управляющих компаний Бурятии Максим Киреенко. - К тому же массовое пребывание людей в небольшом помещении создает дополнительную угрозу санитарно-эпидемиологическому благополучию, как жителей, так и строителей. Отмечу, что подвал не предназначен для нахождения в нем посторонних людей, коммуникации и инженерные устройства находятся в открытом доступе и их могут повредить. А также УК «Лазурный центр» допустил незаконное подключение к электросетям дома дополнительного электрооборудования, которым пользуются посетители подвала, что может стать причиной пожара. Представители компании также не смогли пояснить, за чей счет оплачиваются счета за электроэнергию, водоснабжение и водоотведение и не включаются ли эти расходы в счет общедомовых нужд».Фото и видео: Ассоциация управляющих компаний Бурятии