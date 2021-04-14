Минздрав Бурятии отремонтирует больницу, в которой предложили снимать «ужастики»

Ремонт обещают провести летом этого года
В Министерстве здравоохранения Бурятии прокомментировали ситуацию в Каменской больнице. Как заверили чиновники, администрация Кабанской ЦРБ и Минздрав прилагают все усилия для решения проблемы.
- Правительством республики утверждена «Программа модернизации первичного звена здравоохранения РБ на период до 2025 года». В рамках реализации данной программы Кабанской центральной районной больницей разработана проектно-сметная документация на проведение капремонта терапевтического отделения Каменской участковой больницы, - рассказали в пресс-службе Минздрава.
Сообщается, что торги по ремонту на сумму 19,4 млн. рублей уже объявлены. Капитальный ремонт отделения обещают провести летом текущего года.
Напомним, накануне пациенты Каменской больницы опубликовали фотографии из отделения терапии. На кадрах видно, что больница находится в плачевном состоянии: ободранные полы, старые раковины и техника.
Как сообщил автор фотографий, с ним солидарны другие жители района. Пост собрал множество комментариев: «Да эту больницу (тяжело назвать больницей) надо как «инвентарь» сдавать для съёмки фильма ужасов», «Блин, стыдобень-то какая. Вот это прорыв России вперед, конечно, вот это помощь другим странам, когда сами в говне», «Наверно, это и есть эталонная медицина, о которой нам вещают из телевизора».
фото: pixabay.com
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