В Забайкалье осуждены двое юных жестоких убийцы

Они убили 17-летнего юношу, на теле которого эксперты нашли более 50 ран



В Забайкалье двое жителей Хилокского района 18 и 19 лет признаны виновными в «разбое, совершенном с применением насилия, с применением предметов, используемых в качестве оружия», в «убийстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору, с целью скрыть другое преступление» и в «надругательстве над телом умершего, совершённом группой лиц по предварительному сговору», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, в ночь на 21 июня 2020 года в селе Бада Хилокского района подсудимые, один из которых на тот момент был несовершеннолетним, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напали на 17-летнего юношу и похитили его мобильный телефон. После этого они ударили его ножом и попытались скрыться.



Однако юноша догнал обидчиков и вступил с ними в драку. Злоумышленники снова избили потерпевшего и отобрали у него наручные часы и серебряную цепь. Для сокрытия следов совершенного преступления обвиняемые нанесли юноше множественные удары по голове и телу ногами, руками, а также ножами и камнями. От полученных травм потерпевший скончался на месте преступления. Позже эксперты насчитали на теле погибшего свыше 50 травмирующих воздействий. Как установили следователи, после убийства злоумышленники совершили надругательство над телом умершего и скрылись.



Оба обвиняемых были задержаны сотрудниками правоохранительных органов на следующий день, по ходатайству следствия судом в их отношении избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Приговором суда 19-летнему подсудимому назначено наказание в виде 22 лет 1 месяца лишения свободы, второму подсудимому – 9 лет и 9 месяцев лишения свободы.



Фото: СКР

