В Бурятии начали гореть кладбища

В селе Творогово площадь возгорания составила 5 тыс квадратных метров, повреждены свыше 100 могил



В Бурятии 13 апреля произошел пожар на кладбище села Творогово Кабанского района произошел пожар. Первыми на тушение возгорания прибыли добровольные пожарные поселения «Твороговское». К этому моменту места захоронения были охвачены огнем на большой площади, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.



Вместе с огнеборцами второго Кабанского отряда ГПС и местными жителями возгорание было ликвидировано. Общая площадь возгорания составила около 5000 квадратных метров. Повреждено свыше ста мест захоронения. Предположительной причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем.



Также вчера в селе Мухоршибирь Мухоршибирского района произошло загорание мусора на свалке. Из-за ветра огонь стал распространяться по траве в сторону кладбища. На момент прибытия пожарных горели мусор и трава на большой площади.



Совместными силами пожарных и работников администрации поселения (которые произвели опашку на тяжелой технике) возгорание было ликвидировано. В результате пожара сгорела трава на площади 3 гектара и мусор, переход огня на кладбище не допущен. Причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем неустановленных лиц.



Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС

