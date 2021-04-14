В Улан-Удэ ограничат проезд в 100-е кварталы

Причина – ремонт железнодорожного переезда
Как сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ, движение через железнодорожный переезд в поселке Горький будет ограничено на одну ночь. В ночь с 14 по 15 апреля там пройдут ремонтные работы.
- Движение автотранспортных средств через переезд будет ограничено с 22:00 до 6:00 местного времени. Проезд транспорта во время ремонтных работ будет осуществляться по одной из двух полос движения, - сообщили в КГХ.
В сообщении отметили, что Восточно-Сибирская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездок.
Напомним, недавно жители Улан-Удэ в социальных сетях подняли проблему постоянных пробок в сотых кварталах. Мэр города Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести обследование состояния автомобильного полотна в районе железнодорожного переезда в мкр. Горький. Специалисты установили, что одной из причин возникновения пробок являются выбоины и просадки покрытия возле железнодорожных путей.
Как уже писал «Номер один», за последние несколько лет автомобильный поток в направлении сотых кварталов значительно увеличился. Сейчас интенсивность движения здесь составляет более 10 тысяч транспортных средств в сутки только в одном направлении и является одной из самых высоких на улично-дорожной сети города.
фото: "Номер один"
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