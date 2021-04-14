Туристам из Бурятии не вернут деньги за сорвавшиеся туры в Турцию

Вместо этого им предлагают перенести туры на другое время





Около тысячи бурятских туристов, купивших туры в Турцию на апрель-май, потеряют десятки тысяч рублей в связи с вынужденным перебронированием туров на другие даты и в другие страны. Либо, если они не захотят доплачивать, то им предложат за те же деньги съездить в Турцию через год.

Напомним, что по указанию из Кремля с 15 апреля до 1 июня Россия прекращает чартерное и сокращает регулярное авиасообщение с Турцией, что фактически означает ее закрытие для туристов. На этот неожиданный шаг российские власти пошли после жесткого заявления главы Турции Реджепа Эрдогана по российско-украинскому военному конфликту вокруг Донбасса. Хотя официально причиной необъяснимо быстрого закрытия границ стал рост числа коронавирусных больных в Турции.Между тем, испортив полмилллиону российских туристов отдых, а именно столько россиян забронировало туры в апреле-мае 2021 года, российские власти упустили из виду, что жесткий ответ ударит, прежде всего, по своим.Как стало сегодня известно, турецкая сторона в ответ на демарш Кремля отказались возвращать уже уплаченные российскими туроператорами деньги за туры. По данным Ассоциация туроператоров России (АТОР) общая стоимость забронированных туров составила €354,6 млн (32 млрд рублей).- Турки нам прямо сказали, что согласно международным правилам это не форс-мажор, а лишь самодеятельность российских властей, другие ведь страны сообщения с Турцией не закрывали, - сообщил источник из одной крупной туристической компании. - А поскольку туры уже оплачены, то если туристы не приедут, с туроператоров возьмут 100% стоимость уже оплаченных мест.Неслучайно российские туроператоры, чтобы не обанкротиться, вынуждены хоть как-то минимизировать свои расходы, предлагая туристам более дорогие туры, надеясь «отбить» часть потерь и заработать на более «жирных» июне-июле и августе.Как сообщается, деньги бурятским туристам при отмене договоров не вернут.И сегодня стало известно, что без доплаты крупнейшие туроператоры РФ предлагают перенести отдых в Турции либо на октябрь 2021 года, либо на апрель-май 2022 года! Еще один вариант — перезаключить договоры на поездку в Турцию на лето (где цены уже выросли примерно на 25%). Также пострадавшим туристам предлагается полететь в более дорогие страны. Естественно, хорошо заплатив.- Мы купили тур Иркутск-Анталья на двоих за 100 тысяч рублей, а Куба начинается от 205 тысяч рублей, в два раза дороже и почти в три раза дольше времени лететь туда, - жалуется в соцсетях туристка Туяна. - С ребенком это не вариант. Отдых нам испортили.Фото: pixabay.com