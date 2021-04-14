В Бурятии осужден убийца 74-летней пенсионерки

Он приговорен к 19 годам лишения свободы в исправительной колонии особого режима



Коллегия из трех судей Верховного суда Бурятии вынесла сегодня приговор по уголовному делу в отношении ранее судимого, в том числе за разбойное нападение, 34-летнего местного жителя, сообщили в прокуратуре республики.



Подсудимый признан виновным в «убийстве, сопряженном с разбоем» и в «разбое». Суд, с учетом особо опасного рецидива преступления, установленного в действиях осужденного, назначил убийце наказание в виде 19 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима.



В суде установлено, что мужчина подрабатывал распилкой дров у пожилой семейной пары, проживающей в частном доме в Улан-Удэ. В феврале 2020 года, решив похитить у них электроинструмент, осужденный проник в ограду дома. В это время во двор вошла хозяйка. Злоумышленник совершил на женщину нападение, нанеся удары по голове неустановленным предметом, после чего проник в дом и похитил ценности. От полученных повреждений 74-летняя пенсионерка в тот же день скончалась в больнице.



Приговор в законную силу не вступил, отметили в надзорном органе.



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