В Бурятии двум детям врачи восстановили слух

За операциями наблюдала команда врачей – оториноларингологов

В столице Бурятии двое малышей 7 лет получили шанс восстановления слуха - им сделаны сложнейшие высокотехнологичные операции. Каждая микрохирургическая операция длилась под микроскопом более 2 часов, сообщает пресс-служба Детской республиканской клинической больницы.

Операции провел ведущий специалист детской оториноларингологии РМАНПО (Российская медицинская академия непрерывного последипломного образования, г.Москва), доцент, к.м.н. Олег Наумов. Врач проводит 5-дневный курс мастер-классов для команды врачей- оториноларингологов Улан-Удэ.



- У обоих детишек хронический средний отит, осложнённый холестеатомой - образованием, нередко возникающем при хроническом отите во внутреннем ухе. Разрастаясь, она разрушает нежные мелкие слуховые косточки, врастает в окружающие костные ткани, - объяснили на странице ДРКБ.

Олег Геннадьевич, ювелирно работая микроинстументами, аккуратно отделил и удалил разросшееся образование, восстановил цепочку слуховых косточек. Закрыт дефект твердой мозговой оболочки, проведена каналопластика, восстановлена барабанная перепонка.

- Коллектив врачей-оториноларингологов ДРКБ Бурятии - молодой, активный. Вижу заинтересованные, горящие глаза. Думаю, детская оториноларингология республики берет низкий старт на развитие высоких технологий, ведь есть отличные условия для этого,» - говорит столичный мэтр.



Ассистировал на операциях заведующий ЛОР-отделением больницы Бэликто Балданов. Все врачи наблюдают за ходом операций как в операционном зале, так и он-лайн. Медучреждение планирует начать высокотехнологические методы лечения детей республики уже в этом году.



фото: ДРКБ