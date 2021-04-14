В Бурятии задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

Уроженец Иркутской области подозревается в незаконном обороте наркотиков и скрылся от судебных органов



В Бурятии сотрудники вневедомственной охраны в селе Сосно-Озерское Еравнинского района обратили внимание на мужчину, находящегося в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте. В ходе проверки документов было установлено, что он находится в федеральном розыске, сообщили в республиканском управлении Росгвардии.



Сорокалетний уроженец Иркутской области был объявлен в федеральный розыск, как лицо, скрывшееся от судебных органов, за совершение незаконного оборота наркотических средств. Проигнорировав требования закона, в ходе судебного разбирательства мужчина покинул территорию области и уехал в соседний регион.



Задержанный был доставлен в отдел полиции для дальнейшей передачи инициатору розыска.



Фото: Росгвардия



