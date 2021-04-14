ТГК-14 провела тепловую аэросъемку сетей Улан-Удэ и Читы

Уже выявлены участки тепловых сетей с повышенными тепловыми потерями



Специализированная компания «Аэроскан» (Новосибирск) провела тепловизионное обследование тепловых сетей Читы и Улан-Удэ с использованием беспилотного летательного аппарата по заданию ТГК-14, сообщила пресс-служба энергокомпании.



Эти работы обусловлены необходимостью определения состояния тепловой изоляции трубопроводов, проложенных в непроходных каналах, определения несанкционированных врезок и обнаружения скрытых утечек теплоносителя.



Специалисты филиалов «Читинский энергетический комплекс» и «Улан-Удэнский энергетический комплекс» определили приоритетные участки тепловых сетей, подлежащие первоочередной тепловой аэросъемке. В Улан-Удэ произведено тепловизионное обследование тепловых сетей Октябрьского района тепломагистралей №5,6. Выбор участков обусловлен большой концентрацией потребителей – юридических лиц, подключенных к этим теплотрассам, а также наличием больших площадей закрытых территорий, осложняющих комплексное обследование сетей иными методами.



«Тепловая аэросъемка – один из самых эффективных методов проверки исправности тепловых сетей и тепловой изоляции, - прокомментировал заместитель директора по эксплуатации ТГК-14 Александр Усепов. - Такой вид диагностики помогает выявлять дефекты либо в скрытой форме, либо на начальной стадии, что позволяет правильно и вовремя провести ремонтные работы. Также метод помогает обнаружить тепловые потери, в том числе связанные с возможными утечками, и понять точность имеющихся схем коммуникаций по отношению к фактическому расположению сетей, в случае подземной прокладки трубопроводов. Большим плюсом тепловизионного обследования является то, что оно производится без демонтажа или отключения анализируемого объекта».



Метод тепловизионного обследования основан на сравнении температурных показателей различных участков поверхности. Он производится в инфракрасном режиме и на основании цветовой дифференциации позволяет судить о том, какие зоны несут тепловые потери. Чем выше температура проверяемого участка, тем более теплым отображается оттенок на снимке. Для полноценного обследования тепловизором необходимо, чтобы между теплоносителем и средой прохождения теплосети был необходимый перепад температуры.



Сейчас специалисты «Аэроскана» выгружают и обрабатывают материала в специализированном программном обеспечении. Позже они предоставят окончательный отчет. Однако, по результатам предварительного отчета выявлены участки тепловых сетей с повышенными тепловыми потерями, специалистами сетевых филиалов уже проводится визуальное и приборное обследование этих участков.



Фото: news.tgk-14.com

