Выборы президента Монголии пройдут 9 июня

Кандидаты на этот пост будут определены с 30 апреля по 2 мая



Всеобщее голосование на очередных президентских выборах в Монголии пройдет 9 июня 2021 года. Процесс выдвижения кандидатур на пост президента начинается за 40 дней до дня голосования, и регистрация кандидатур заканчивается через три дня, сообщает



Другими словами, кандидаты будут определены с 30 апреля по 2 мая, и политические партии, имеющие в соответствии с законом право участвовать в выборах, могут выдвигать по одному кандидату на пост президента.



Временно исполняющий обязанности директора Центра информационных технологий при Генеральной избирательной комиссии Х.Баясгалан рассказал о ходе подготовки автоматизированной избирательной системы.



По его словам, во время проведения очередных президентских выборов при избирательных комиссиях аймаков и столицы будут работать 148 членов рабочей группы Центра информационных технологий и 2481 сотрудника, которые будут контролировать и обеспечивать работоспособность и надежность электронного оборудования на избирательных участках.



«Подготовка электронных устройств для подсчета голосов к президентским выборам-2021 полностью завершена и в настоящее время ведутся анализ сетей передачи данных и установка видеокамер на избирательных участках», - сообщил Х.Баясгалан.



Президентом Монголии может быть избран гражданин Монголии не моложе 50 лет и постоянно проживающий в стране не менее 5 лет. Помимо этого, кандидаты должны быть уроженцами Монголии, закон запрещает выдвигать на кандидатуру лиц, отбывающих наказание или виновность которых в совершении преступлений коррупционной направленности или отношении злоупотребления должностными полномочиями установлена вступившим в законную силу постановлением судьи.



Напомним, сейчас президентом Монголии является 58-летний Халтмаагийн Баттулга. В 1979-1990 годах выступал за национальную сборную Монголии по самбо. В 1983 году выиграл золотую медаль на чемпионате мира по этому виду спорта (в весовой категории до 52 кг). На чемпионатах мира 1986 и 1990 годов занимал вторые места. В 1989 году выиграл Кубок мира по самбо.

В 1990 году занялся туристическим и торговым бизнесом, основал и возглавил многопрофильную компанию «Женко», которая в настоящее время владеет активами в гостиничной, банковской и пищевой сферах. К концу 1990-х Халтмаагийн Баттулга стал одним из крупнейших предпринимателей в стране, в сферу его бизнес-интересов входили различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство и торговля.



6 мая 2017 года на съезде оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга был избран кандидатом на пост президента страны (получил 96,6% голосов членов партии). В ходе предвыборной кампании выступал за усиление борьбы с коррупцией, в первую очередь с практикой продажи государственных должностей. В его экономическую программу входили положения об ограничении проникновения в добывающую отрасль страны зарубежного капитала, главным образом китайского. В одном из интервью заявил, что «монгольские природные ресурсы будут исчерпаны через 40 или 50 лет, и тогда случится конфликт между монголами и китайцами». При этом Халтмаагийн Баттулга отмечал необходимость развития не только горнорудной промышленности, но и иных секторов экономики, в том числе инновационных.



В ходе первого тура президентских выборов, прошедшего 26 июня 2017 года, Халтмаагийн Баттулга завоевал первое место, набрав 38,1% голосов. Второе место занял спикер парламента и кандидат от правящей Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд (набрал 30,3%). По результатам второго тура, который проводился впервые в истории Монголии, Халтмаагийн Баттулга был избран президентом, получив 50,6% голосов избирателей, опередив своего соперника на 9,4%. При этом 8% избирателей выступили против обоих кандидатов, опустив незаполненные бюллетени.



В результате выборов представитель Демократической партии занял президентский пост, однако парламент продолжает контролировать Монгольская народная партия (65 мест из 76, у Демпартии - 9).



Вступив в должность, Баттулга предложил 49 монгольским предпринимателям и политикам вернуть в течение 49 дней из офшоров денежные средства, однако они так и не были возвращены в страну. Президент высказывается за возвращение в уголовное законодательство смертной казни, отмененной в 2012 году, отмечая, что «общество Монголии еще не достигло такого уровня развития, чтобы отменять смертную казнь».



Многие западные СМИ называют его пророссийским политиком. Президент выступает за укрепление монголо-российских экономических связей, поддерживает проекты строительства железных дорог для связи с РФ и предлагает переориентировать на Россию торговлю для снижения зависимости от Китая (90% монгольского экспорта приходятся на КНР, оттуда поступает треть монгольского импорта).



В настоящее время женат вторым браком. По сообщениям СМИ, его супруга - гражданка Монголии русского происхождения Анжелика Даваин (потомок дореволюционных русских поселенцев). В семье четверо сыновей и дочь (Баттулгын Намуун).



Заслуженный спортсмен Монголии (1995). Президент Монгольской ассоциации дзюдо (2006). С 2016 г. является вице-президентом Международной ассоциации монголоведов. Владеет русским и английским языками.



Фото: montsame.mn Всеобщее голосование на очередных президентских выборах в Монголии пройдет 9 июня 2021 года. Процесс выдвижения кандидатур на пост президента начинается за 40 дней до дня голосования, и регистрация кандидатур заканчивается через три дня, сообщает МОНЦАМЭ Другими словами, кандидаты будут определены с 30 апреля по 2 мая, и политические партии, имеющие в соответствии с законом право участвовать в выборах, могут выдвигать по одному кандидату на пост президента.Временно исполняющий обязанности директора Центра информационных технологий при Генеральной избирательной комиссии Х.Баясгалан рассказал о ходе подготовки автоматизированной избирательной системы.По его словам, во время проведения очередных президентских выборов при избирательных комиссиях аймаков и столицы будут работать 148 членов рабочей группы Центра информационных технологий и 2481 сотрудника, которые будут контролировать и обеспечивать работоспособность и надежность электронного оборудования на избирательных участках.«Подготовка электронных устройств для подсчета голосов к президентским выборам-2021 полностью завершена и в настоящее время ведутся анализ сетей передачи данных и установка видеокамер на избирательных участках», - сообщил Х.Баясгалан.Президентом Монголии может быть избран гражданин Монголии не моложе 50 лет и постоянно проживающий в стране не менее 5 лет. Помимо этого, кандидаты должны быть уроженцами Монголии, закон запрещает выдвигать на кандидатуру лиц, отбывающих наказание или виновность которых в совершении преступлений коррупционной направленности или отношении злоупотребления должностными полномочиями установлена вступившим в законную силу постановлением судьи.Напомним, сейчас президентом Монголии является 58-летний Халтмаагийн Баттулга. В 1979-1990 годах выступал за национальную сборную Монголии по самбо. В 1983 году выиграл золотую медаль на чемпионате мира по этому виду спорта (в весовой категории до 52 кг). На чемпионатах мира 1986 и 1990 годов занимал вторые места. В 1989 году выиграл Кубок мира по самбо.В 1990 году занялся туристическим и торговым бизнесом, основал и возглавил многопрофильную компанию «Женко», которая в настоящее время владеет активами в гостиничной, банковской и пищевой сферах. К концу 1990-х Халтмаагийн Баттулга стал одним из крупнейших предпринимателей в стране, в сферу его бизнес-интересов входили различные отрасли экономики, в том числе сельское хозяйство и торговля.6 мая 2017 года на съезде оппозиционной Демократической партии Халтмаагийн Баттулга был избран кандидатом на пост президента страны (получил 96,6% голосов членов партии). В ходе предвыборной кампании выступал за усиление борьбы с коррупцией, в первую очередь с практикой продажи государственных должностей. В его экономическую программу входили положения об ограничении проникновения в добывающую отрасль страны зарубежного капитала, главным образом китайского. В одном из интервью заявил, что «монгольские природные ресурсы будут исчерпаны через 40 или 50 лет, и тогда случится конфликт между монголами и китайцами». При этом Халтмаагийн Баттулга отмечал необходимость развития не только горнорудной промышленности, но и иных секторов экономики, в том числе инновационных.В ходе первого тура президентских выборов, прошедшего 26 июня 2017 года, Халтмаагийн Баттулга завоевал первое место, набрав 38,1% голосов. Второе место занял спикер парламента и кандидат от правящей Монгольской народной партии Миеэгомбын Энхболд (набрал 30,3%). По результатам второго тура, который проводился впервые в истории Монголии, Халтмаагийн Баттулга был избран президентом, получив 50,6% голосов избирателей, опередив своего соперника на 9,4%. При этом 8% избирателей выступили против обоих кандидатов, опустив незаполненные бюллетени.В результате выборов представитель Демократической партии занял президентский пост, однако парламент продолжает контролировать Монгольская народная партия (65 мест из 76, у Демпартии - 9).Вступив в должность, Баттулга предложил 49 монгольским предпринимателям и политикам вернуть в течение 49 дней из офшоров денежные средства, однако они так и не были возвращены в страну. Президент высказывается за возвращение в уголовное законодательство смертной казни, отмененной в 2012 году, отмечая, что «общество Монголии еще не достигло такого уровня развития, чтобы отменять смертную казнь».Многие западные СМИ называют его пророссийским политиком. Президент выступает за укрепление монголо-российских экономических связей, поддерживает проекты строительства железных дорог для связи с РФ и предлагает переориентировать на Россию торговлю для снижения зависимости от Китая (90% монгольского экспорта приходятся на КНР, оттуда поступает треть монгольского импорта).В настоящее время женат вторым браком. По сообщениям СМИ, его супруга - гражданка Монголии русского происхождения Анжелика Даваин (потомок дореволюционных русских поселенцев). В семье четверо сыновей и дочь (Баттулгын Намуун).Заслуженный спортсмен Монголии (1995). Президент Монгольской ассоциации дзюдо (2006). С 2016 г. является вице-президентом Международной ассоциации монголоведов. Владеет русским и английским языками.Фото: montsame.mn