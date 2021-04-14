В Улан-Удэ депутаты горсовета проверили качество ремонта дорог

Были обследованы две дороги в сотых кварталах





13 апреля контролирующая группа в составе депутатов горсовета Улан-Удэ и чиновников городской администрации визуально обследовала две дороги, отремонтированные по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в 113-115 и 102-118 микрорайонах.

- Дорога от 113 до 115 мкр. ремонтировалась в 2020 году. Общий срок гарантийных обязательств у подрядчика - 6 лет, в том числе по тротуарам гарантия составляет 5 лет. Дорожные знаки имеют гарантию 5 лет, разметка – полгода, - пояснил начальник управления дорожного строительства Комитета по строительству администрации Улан-Удэ Павел Малых.





Во время ремонта дороги неоднократно выписывались предписания. Подрядчик «Нардеван Строй» устранял замечания по установке бортовых камней, щебеночному основанию и т.д. Как отметили депутаты, замечания, которые были выявлены в прошлом году, на сегодня почти все устранены. По их словам, остались лишь локальные проблемы - это проблемы ливневых стоков, обслуживание дороги, обновление пешеходных разметок и т.д.





- Преимущественно выявленные недочеты касались асфальтобетонного покрытия на примыканиях, выкрашиванию бетонной обоймы на лотках, по покрытию тротуаров, - заключил Павел Малых.





Следующим объектом проверки стала дорога от 102 до 118 мкр. протяженностью 1,6 км, которая ремонтируется с прошлого года. Ориентировочный срок завершения ремонта с учетом устранения замечаний – до конца мая.Следующий выезд с целью проверки устранения всех замечаний будет организован ориентировочно в середине мая.- Мы прошлись и увидели, что есть очень много недочетов, но мы рабочей группой совместно с администрацией задали все вопросы подрядчику. Во время приёмки этой дороги все недочеты будут исправлены. Мы выехали по обращению жителей сотых микрорайонов и сделали совместную проверку. Думаем, что это необходимо, - заключил председатель горсовета Чимит Бальжинимаев.Фото: горсовет Улан-Удэ