Байкальск от затопления помогут спасти федеральные деньги

Из резервного фонда правительства РФ выделяется 363 млн руб для понижения уровня надшламовых вод в картах БЦБК





«Деньги нужны для того, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка. Наша задача - обезопасить население и не допустить вреда окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.







«Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению», - прокомментировал ситуацию глава Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Валентин Бороденко.



Для понижения уровня надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих очистных сооружениях Байкальска.



Фото: irkobl.ru Иркутской области из резервного фонда правительства России будет выделено 363 миллиона рублей на покупку спецоборудования для понижения уровня надшламовых вод в картах БЦБК. Договоренность об этом достигнута губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым во время встречи с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Козловым, сообщила пресс-служба областной администрации.«Деньги нужны для того, чтобы предотвратить опасность перелива талых вод из карт-накопителей во время паводка. Наша задача - обезопасить население и не допустить вреда окружающей среде. Понизить уровень надшламовых вод вполне реально, специальное оборудование существует», - прокомментировал министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов. Как сообщал «Номер один» , в Байкальске накануне введен режим ЧС из-за возникшего риска переполнения карт-накопителей БЦБК и возможностью перелива надшламовых вод. Ранее глава региона Игорь Кобзев на заседании КЧС, где рассматривался вопрос «О понижении уровня надшламовых вод с карт ОАО «БЦБК», дал поручение соответствующим ведомствам провести комиссионное обследование Бабхинского и Солзанского полигонов, на территории которых находятся карты.«Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению», - прокомментировал ситуацию глава Дирекции по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба Валентин Бороденко.Для понижения уровня надшламовых вод с карт полигонов Солзанский и Бабхинский будет проведена очистка воды на локальных очистных сооружениях до нормативов качества, соответствующих приказу №83 министерства природных ресурсов РФ, с последующей доочисткой воды в существующих очистных сооружениях Байкальска.Фото: irkobl.ru