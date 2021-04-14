В Улан-Удэ пьяный мужчина пытался зарубить топором двух собутыльников

Успокоившись, он сам вызвал «скорую» и полицию; это обстоятельство теперь оценит суд



В Бурятии завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, обвиняемого в «покушении на убийство двух лиц», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, 3 августа 2020 года вечером обвиняемый распивал спиртные напитки со своими знакомыми в одном из домов на территории пригородного садового товарищества «Солнечный». Во время застолья между собутыльниками из-за незначительного повода на фоне алкогольного опьянения произошла ссора, в ходе которой обвиняемый схватил топор и стал наносить им удары по голове и телу двум потерпевшим – мужчине и женщине. Когда они перестали подавать признаки жизни, злоумышленник отбросил орудие преступления, решив, что расправился с противниками. Затем, через некоторое время, успокоившись, он сам вызвал скорую медицинскую помощь и полицию. Потерпевших отвезли в больницу, и врачам удалось сохранить им жизнь.



Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.



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