«Газпром» хочет определить прогнозные объемы потребления газа в Бурятии до 2030 года

Лишь после этого будет актуализирована Генеральная схема газоснабжения и газификации республики



«Газпром» считает необходимым определение прогнозных объемов потребления газа в Бурятии до 2030 года, утверждения целевых прогнозных топливно-энергетических балансов, учитывающих стоимость газа и межтопливную конкуренцию. Затем на основе этих балансов Бурятия совместно с «Газпромом» актуализирует Генеральную схему газоснабжения и газификации республики до 2030 года с учетом перспектив развития добычных и газотранспортных мощностей компании в Восточной Сибири.



Таков итог обсуждения вопросов сотрудничества между «Газпромом» и правительством Бурятии, состоявшегося сегодня в Улан-Удэ. Во встрече приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, глава Бурятии Алексей Цыденов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, сообщили в пресс-службе правительства республики.



Правительство Бурятии определило предварительные объемы потребления природного газа первоочередными объектами в республике: котельным Улан-Удэ потребуется 482 млн кубометров в год, предприятиям энергетики и промышленности - 734 млн кубометров. При этом перевод оборудования всех объектов на природный газ потребует не только капитальных затрат, но и времени. Для этого правительство Бурятии предложило ПАО «Газпром» проработать вопрос размещения в регионе установки по производству сжиженного природного газа.



«Вопрос газификации республики для нас очень актуальный. Мы рассматриваем варианты и строительства трубопровода, и использования сжиженного природного газа. С учетом перспектив реализации проекта строительства газопровода через Монголию в Китай, мы рассчитываем, что и на природный газ сможем перейти. Республика готова оказать все необходимое содействие, чтобы проект строительства трубопровода в Монголию был реализован успешно», - заявил Алексей Цыденов.



Глава Бурятии отметил, что на сегодняшний день республика делает первые шаги по газификации. При строительстве новых школ и детских садов с возводятся и локальные газовые котельные (на сжиженном углеводородном газе).



«Для министерства развития Дальнего Востока и Арктики газификация Дальнего Востока является одной из приоритетных задач и волнует большинство всех наших дальневосточников. На сегодняшний Дальневосточный регион газифицирован на 23,8%. Это существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Это отставание неоднозначно было отмечено и президентом страны Владимиром Путиным, и совсем недавно на правительственной комиссии - Михаилом Мишустиным. Поставлена задача до 2030 года: удвоение газификации и доведение показателя до 40% по регионам Дальнего Востока. Мы со своей стороны готовы всячески оказывать поддержку в реализации всех проектов и не только в Бурятии, но вообще в целом по Дальнему Востоку», - сказал Гаджимагомед Гусейнов.



Отметим, в официальном пресс-релизе правительства Бурятии по итогам встречи нет информации о российском участке маршрута газопровода в Монголию. Между тем,



В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации.



Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности совместной рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».



Фото: egov-buryatia.ru «Газпром» считает необходимым определение прогнозных объемов потребления газа в Бурятии до 2030 года, утверждения целевых прогнозных топливно-энергетических балансов, учитывающих стоимость газа и межтопливную конкуренцию. Затем на основе этих балансов Бурятия совместно с «Газпромом» актуализирует Генеральную схему газоснабжения и газификации республики до 2030 года с учетом перспектив развития добычных и газотранспортных мощностей компании в Восточной Сибири.Таков итог обсуждения вопросов сотрудничества между «Газпромом» и правительством Бурятии, состоявшегося сегодня в Улан-Удэ. Во встрече приняли участие заместитель председателя правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, глава Бурятии Алексей Цыденов, первый заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Гаджимагомед Гусейнов, сообщили в пресс-службе правительства республики.Правительство Бурятии определило предварительные объемы потребления природного газа первоочередными объектами в республике: котельным Улан-Удэ потребуется 482 млн кубометров в год, предприятиям энергетики и промышленности - 734 млн кубометров. При этом перевод оборудования всех объектов на природный газ потребует не только капитальных затрат, но и времени. Для этого правительство Бурятии предложило ПАО «Газпром» проработать вопрос размещения в регионе установки по производству сжиженного природного газа.«Вопрос газификации республики для нас очень актуальный. Мы рассматриваем варианты и строительства трубопровода, и использования сжиженного природного газа. С учетом перспектив реализации проекта строительства газопровода через Монголию в Китай, мы рассчитываем, что и на природный газ сможем перейти. Республика готова оказать все необходимое содействие, чтобы проект строительства трубопровода в Монголию был реализован успешно», - заявил Алексей Цыденов.Глава Бурятии отметил, что на сегодняшний день республика делает первые шаги по газификации. При строительстве новых школ и детских садов с возводятся и локальные газовые котельные (на сжиженном углеводородном газе).«Для министерства развития Дальнего Востока и Арктики газификация Дальнего Востока является одной из приоритетных задач и волнует большинство всех наших дальневосточников. На сегодняшний Дальневосточный регион газифицирован на 23,8%. Это существенно ниже, чем в среднем по Российской Федерации. Это отставание неоднозначно было отмечено и президентом страны Владимиром Путиным, и совсем недавно на правительственной комиссии - Михаилом Мишустиным. Поставлена задача до 2030 года: удвоение газификации и доведение показателя до 40% по регионам Дальнего Востока. Мы со своей стороны готовы всячески оказывать поддержку в реализации всех проектов и не только в Бурятии, но вообще в целом по Дальнему Востоку», - сказал Гаджимагомед Гусейнов.Отметим, в официальном пресс-релизе правительства Бурятии по итогам встречи нет информации о российском участке маршрута газопровода в Монголию. Между тем, как сообщал «Номер один» , утвержден технико-экономический анализ (ТЭА) проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток», выполненный «Газпромом» в составе комплексного технико-экономического анализа проекта поставки трубопроводного газа из России в Китай через территорию Монголии. Газопровод «Союз Восток» пройдет по территории Монголии и станет продолжением российского газопровода «Сила Сибири-2», информировала пресс-служба газового концерна.В рамках ТЭА проработаны основные технико-технологические параметры проекта. В частности, определен оптимальный маршрут прохождения трассы газопровода по территории Монголии, его протяженность, диаметр, рабочее давление, количество компрессорных станций. Предварительные расчетные показатели проекта дают необходимую экономическую эффективность его реализации.Технико-экономическое обоснование проекта строительства магистрального газопровода «Союз Восток» (ТЭО; включает детальный расчет инвестиционных и эксплуатационных затрат), как и планировалось, будет разработано до конца года. Это закреплено в плане деятельности совместной рабочей группы «Газпрома» и правительства Монголии. ТЭО готовит компания специального назначения «Газопровод Союз Восток».Фото: egov-buryatia.ru