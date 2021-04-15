В Улан-Удэ перед судом предстанет зицпредседатель

Его услугами пользовался лесоэкспортер, учредивший на «Фунта» сразу три фирмы



Классика, все-таки, вечна. В Бурятии перед судом предстанет 23-летний ранее неоднократно судимый житель Улан-Удэ, ставший на тропу зицпредседательства. Он обвиняется в совершении трех эпизодов преступления «предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице» (статья 173.2 УК РФ), сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.



По версии следствия, обвиняемый получил предложение от учредителя трех коммерческих организаций, основным видом деятельности которых является экспорт древесины, возглавить их и внести сведения о себе как о генеральном директоре в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) за вознаграждение.



Действуя в соответствии с этой договоренностью, в октябре 2019 и в январе 2020 года обвиняемый, достоверно зная, что управленческие функции и фактическое руководство юридическими лицами он осуществлять не будет, то есть будет являться подставным лицом, предоставил в инспекцию Федеральной налоговой службы необходимые пакеты документов, предъявив при этом сотруднику налогового органа документ, удостоверяющий свою личность.



В результате органами налоговой службы в единый государственный реестр юридических лиц были внесены сведения о подставном лице как о директоре трех коммерческих организаций. К слову, в отношении бизнесмена, нанявшего себе зицпредседателя, Бурятской таможней возбуждены уголовные дела по статье 173.1 УК РФ «незаконное образование юридического лица», уточнили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



А уголовное дело зицпредседателя направлено в мировой суд Советского района Улан-Удэ для рассмотрения по существу. Как известно, с начала XX века, когда в России начал практиковаться прием на работу фиктивных руководителей «для отсидки тюремных сроков», зицпредседатели сидели. Фунт, герой романа «Золотой теленок», по его собственному признанию «всю жизнь сидел за других». Сидел еще при «при Александре Втором «Освободителе». После продолжал сидеть при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом», при Керенском, при гетмане, и при французской оккупации. Фунт не сидел лишь во время военного коммунизма так как «исчезла чистая коммерция, не было работы». Что будет сейчас – увидим. Впрочем, ясно другое - работа нынче у зицпредседателей есть, и носить в будни свои «пасхальные» брюки за неимением возможности купить другие им не приходится.



Фото: «Золотой телёнок»/скриншот



