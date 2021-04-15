В Бурятии возобновляется работа библиотек

Однако читальные залы не должны заполняться более чем на 75 процентов



В Бурятии разрешено возобновить работу библиотек при условии соблюдения ре¬комендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с наполняемостью читального зала в объеме не бо¬лее 75 % от единовременной пропускной способности.



Очередной указ о «послаблении» антиковидных ограничений подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на официальном портале нормативных актов.



Этим же указом разрешена работа читальных залов Государственного архива Бурятии с наполняемостью в объеме не более 75 %, а также - организа¬ция услуг в форме групповых экскурсий с количеством не более 15 чело¬век и проведения мероприятий с одновременным присутствием не более 50 % посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.



Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 13 апреля.







Фото: ulan-ude-info.ru В Бурятии разрешено возобновить работу библиотек при условии соблюдения ре¬комендаций Роспотребнадзора по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19) с наполняемостью читального зала в объеме не бо¬лее 75 % от единовременной пропускной способности.Очередной указ о «послаблении» антиковидных ограничений подписал глава республики Алексей Цыденов. Документ размещен на официальном портале нормативных актов.Этим же указом разрешена работа читальных залов Государственного архива Бурятии с наполняемостью в объеме не более 75 %, а также - организа¬ция услуг в форме групповых экскурсий с количеством не более 15 чело¬век и проведения мероприятий с одновременным присутствием не более 50 % посетителей от общей вместимости места проведения мероприятия.Указ вступает в силу со дня его официального опубликования – 13 апреля. Как сообщал «Номер один» , ранее, 6 апреля, в Бурятии разрешили деятельность театрально-зрелищных учреждений, организаций культурно-досугового типа всех форм собственности при условии одновременного присутствия не более 75 % посетителей от общей вместимости зала с соблюдением рекомендаций Роспотребнадзора по профилактике COVID-19 и реализации билетов бесконтактным способом. Также разрешено оказание концертно-зрелищных услуг частным организациям с возможностью рассадки не более 75 % посетителей от количества посадочных мест, но остаются под запретом танцы и дискотеки.Фото: ulan-ude-info.ru