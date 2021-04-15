Жителя Бурятии оштрафовали за оскорбление фельдшера

Пьяный мужчина обматерил работника скорой по телефону





В Бурятии суд рассмотрел административное дело в отношении жителя Баунтовского района. Его привлекали по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме).

«Местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по телефону оскорбил фельдшера отделения скорой медицинской помощи грубой нецензурной бранью», - сообщили в прокуратуре Бурятии.Суд признал мужчину виновным в административном правонарушении и оштрафовал на 3 тысячи рублей. Решение суда вступило в законную силу.Фото: «Номер один»