В Бурятии стали меньше хулиганить, но больше вымогать

Прокуратура озвучила данные по преступности за первый квартал 2021 года





В январе–марте 2021 года в республике зарегистрированы 5 022 преступления, что на 4,7% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в прокуратуре Бурятии.

Сократилось число краж (-14%), в том числе с проникновением в квартиры (-30%), разбоев (-22%), грабежей (-30%), хулиганств (-100%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-25%), изнасилований и покушений на изнасилование (-6%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (-10%), неправомерных завладений транспортными средствами (-5%).На 20% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+11%), вымогательств (+100%), незаконных охот (+150%) и рубок лесных насаждений (+12%).Увеличилось количество преступлений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. По сравнению с аналогичным периодом 2020 года их число возросло на 28,5% и составило 866.Фото: pixabay.com