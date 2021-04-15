В Бурятии работает комиссия Генпрокуратуры РФ

Проверяется исполнение законодательства в сфере оплаты труда и занятости населения



В прокуратуре Бурятии работает комиссия Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Работники Генпрокуратуры совместно с коллегами из прокуратуры республики проверяют исполнение законодательства в сфере оплаты труда и занятости населения, сообщили в надзорном органе.



В связи с ростом в регионе задолженности по заработной плате, незанятых трудом граждан организованы проверки в Республиканском агентстве занятости населения. В республиканском управлении Федеральной службы судебных приставов оценивается полнота мер по исполнению судебных приказов о взыскании заработной платы, в органах контроля – по устранению нарушений трудового законодательства и привлечению нарушителей к ответственности. Анализируется выполнение задач по содействию занятости населения со стороны органов государственной власти республики.



В целях анализа потребности в рабочей силе, подготовки специалистов запланированы встречи с руководителями крупных предприятий.



Генеральной прокуратурой России совместно с прокуратурой республики, органами власти будут приняты дополнительные меры и выработаны предложения по повышению эффективности работы на этом направлении, совершенствованию действующего регионального законодательства и взаимодействия с контролирующими, надзорными и правоохранительными органами.



Фото: «Номер один»

