В Бурятии из-за сельхозпалов возникли лесные пожары

Тушение осложнялось порывистым ветром, площадь, пройденная огнем, превысила 35 гектаров



В Бурятии вчера в Заиграевском и Кижингинском районах были обнаружены два лесных пожара. Их причиной стал переход огня с сельхозземель, сообщили в Республиканском агентстве лесного хозяйства.



Борьбу с огнем вели 37 человек из числа лесной охраны. Задействовано 11 единиц лесопожарной техники. Тушение осложнялось порывистым ветром. Общая площадь, пройденная огнем, составила 35,7 гектара.



Вечером лесные пожары были ликвидированы. На утро 15 апреля новых очагов возгорания в лесах Бурятии не обнаружено.



Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировано 11 лесных пожаров на общей площади около 93 гектаров. За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 66 лесных пожаров на общей площади 3 тысячи гектаров.



Фото: РАЛХ





