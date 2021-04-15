В Бурятии суточный прирост COVID-19 упал ниже 40 случаев

Всего выздоровели от коронавируса 35 220 человек, 81 - за минувшие сутки



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 716. Это на 39 случаев больше, чем было в среду, 54% (19 541) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 812 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 39 новых случаев коронавируса: 30 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 599 человек.



В стационарах получают лечение 393 пациента с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 288. В отделениях реанимации находится 57 пациентов (из них старше 65 лет – 33), на ИВЛ 26 пациентов (из них старше 65 – 19), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 15.



Амбулаторное лечение проходит 291 пациент с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 220 (+81) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 613 коек занято – 393, свободно – 220 коек. Занятость коечного фонда составляет 64,1%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 2 030 человек, с нарастающим итогом – 927 236 человек.



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