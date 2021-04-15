В Улан-Удэ залатали дыры на переезде в сотые квартала

Утром дорожный трафик пошел без задержек, сообщили чиновники





Сегодня ночью дорожники МБУ «Комбинат по благоустройству» заделали ямы на железнодорожном переезде в мкр. Горький.







- Работы по договору с РЖД прошли по плану, утром трафик идет без задержек. Благодарим горожан за внимание к благоустройству Улан-Удэ, - сообщили в Комитете городского хозяйства.





Напомним, недавно жители Улан-Удэ в социальных сетях подняли проблему постоянных пробок в сотых кварталах. Мэр города Игорь Шутенков поручил Комитету городского хозяйства провести обследование состояния автомобильного полотна в районе железнодорожного переезда в мкр. Горький. Специалисты установили, что одной из причин возникновения пробок являются выбоины и просадки покрытия возле железнодорожных путей.Как уже писал «Номер один», за последние несколько лет автомобильный поток в направлении сотых кварталов значительно увеличился. Сейчас интенсивность движения здесь составляет более 10 тысяч транспортных средств в сутки только в одном направлении и является одной из самых высоких на улично-дорожной сети города.Фото: КГХ