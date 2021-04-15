В России открыли горячую линию по полетам в Турцию

МИД Турции не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения





+7-495-018-64-11 с 9:00 до 21:00 можно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный, сообщает



Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны «горячих линий» всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно.



«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки», - добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой «горячей линии» - 8-800-200-34-11, время работы - 8.00 до 20.00 мск.



«ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию», - заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.



Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.



Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.



Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия неизбежны. «Мы работаем над возобновлением полетов»,- добавил дипломат, его слова приводит телеканал NTV.



Фото: egast-agent.ru ИА Новости Ростуризм запустил «горячую линию» для туристов по вопросам, связанным с ограничением полетов в Турцию и Танзанию. По номеруможно обратиться за помощью и ответами на возникающие в связи с ограничением полетов вопросы. Звонок бесплатный, сообщает Р со ссылкой на пресс-службу ведомства.Туристы смогут узнать всю актуальную информацию и варианты действий, исходя из каждой конкретной ситуации. Кроме того, можно узнать телефоны «горячих линий» всех туроператоров, которые работают на временно закрытых направлениях, и контакты авиакомпаний и консульств, если путешественник поехал самостоятельно.«Мы просим туроператоров оказывать туристам максимальное содействие. А туристов – по возможности переносить тур на более поздний срок или менять направление поездки», - добавили в ведомстве. К помощи подключился Общероссийский народный фонд (ОНФ), номер этой «горячей линии» -«ОНФ и Ростуризм делают всё возможное, чтобы сориентировать людей, оказавшихся в непростой ситуации, поэтому было принято решение открыть дополнительную "горячую линию», - заявил координатор проекта ОНФ "Путешествуем по России" Денис Полунчуков.Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам рекомендовано приостановить продажу путевок в Турцию. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ситуация с коронавирусом в Турции осложняется очень быстро, больше всего мутировавших штаммов коронавируса завезено в Россию из этой страны. Также будут приостановлены рейсы в Танзанию.Как пояснила вице-премьер Татьяна Голикова, у тех россиян, кто сейчас находится на турецких курортах, будет возможность вернуться на родину чартерными рейсами или продолжить отдых вплоть до назначенного ранее вылета. Правительство также поручило Ростуризму подготовить пакет мер для помощи купившим путевки, включая финансовую поддержку.Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что не видит политической подоплеки в решении России об ограничении авиасообщения, но негативные последствия неизбежны. «Мы работаем над возобновлением полетов»,- добавил дипломат, его слова приводит телеканал NTV.Фото: egast-agent.ru