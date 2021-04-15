В Улан-Удэ прокуроров ужаснули условия труда рабочих ЛВРЗ

На предприятии выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране труда
Бурятская транспортная прокуратура проверила, в каких условиях работают сотрудники Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш».
«Выявлены многочисленные нарушения: рабочие места слесарей, сварщиков, маляров и других работников завода не оборудованы вытяжной вентиляцией, имеют недостаточную освещенность. Рабочие места полировщиков, термообрубщиков имеют превышения допустимого уровня вибрации, рабочие места кузнецов – превышения допустимых уровней шума», - рассказали в надзорном ведомстве.
Как отметили прокуроры, длительная работа в таких условиях может стать причиной наступления профессиональных заболеваний и привести к несчастным случаям на производстве.
Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства транспортный прокурор внес руководству завода представление, которое находится на рассмотрении.
Кроме того, в отношении начальника отдела охраны труда завода возбудили административное дело, материалы которого направлены в Государственную инспекцию труда Бурятии.
Фото: мэрия Улан-Удэ
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?