В Улан-Удэ прокуроров ужаснули условия труда рабочих ЛВРЗ

На предприятии выявлены многочисленные нарушения законодательства об охране труда





Бурятская транспортная прокуратура проверила, в каких условиях работают сотрудники Улан-Удэнского локомотивовагоноремонтного завода – филиала АО «Желдорреммаш».

«Выявлены многочисленные нарушения: рабочие места слесарей, сварщиков, маляров и других работников завода не оборудованы вытяжной вентиляцией, имеют недостаточную освещенность. Рабочие места полировщиков, термообрубщиков имеют превышения допустимого уровня вибрации, рабочие места кузнецов – превышения допустимых уровней шума», - рассказали в надзорном ведомстве.Как отметили прокуроры, длительная работа в таких условиях может стать причиной наступления профессиональных заболеваний и привести к несчастным случаям на производстве.Для устранения выявленных нарушений трудового законодательства транспортный прокурор внес руководству завода представление, которое находится на рассмотрении.Кроме того, в отношении начальника отдела охраны труда завода возбудили административное дело, материалы которого направлены в Государственную инспекцию труда Бурятии.Фото: мэрия Улан-Удэ