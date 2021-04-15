В Китае сохраняют низкоскоростные «мотани» из благотворительных соображений

Их пассажиры из окрестных деревень везут на продажу в город большое количество продукции сельского хозяйства



По горным районам на западе провинции Хунань (Центральный Китай) курсируют четыре зеленых «низкоскоростных поезда», в которых нет ни кондиционеров, ни вагонов-ресторанов, ни спальных мест, сообщает Синьхуа.



Эти поезда начали ходить по железной дороге Цзяоцзо - Лючжоу между станциями Хуайхуа и Лисянь с 1995 года. Путь протяженностью более 300 км с 37 остановками составы преодолевают за 9 часов 16 минут. Цена билетов варьируется от 1 до 23,5 юаня и не повышается вот уже 26 лет. В этих неспешных поездах пассажиры из окрестных деревень везут на продажу в город большое количество фруктов, овощей и другой продукции горного сельского хозяйства и подсобных промыслов.



В последние годы стремительное развитие китайских высокоскоростных железных дорог изумляет весь мир. Вместе с тем Китайская государственная железнодорожная корпорация учла потребности населения отдаленных районов и решила из благотворительных соображений оставить 81 пару «низкоскоростных поездов», которые из года в год доставляют жителей горных деревень в города, помогая им улучшить свою жизнь.



Фото: Синьхуа

