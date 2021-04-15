В Улан-Удэ планируют в июле открыть крематорий

Из-за пандемии сроки сдачи объекта на территории кладбища «Южное» сдвинулись на год



В Улан-Удэ завершаются строительно-отделочные работы на крематории кладбища «Южное», сообщили в городской администрации. В крематории будет обустроено два зала прощаний. Кроме того, предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки к кремации.



«Сейчас ждем печи. Их перевозят только в теплое время года. Будет использовано новейшее оборудование чешского производства, которое благодаря современным технологиям минимизирует воздействие на экологию», – рассказала директор крематория Соелма Дашимолонова.



Предприятие облагородит территорию вокруг крематория и построит парк памяти с колумбарием для хранения специальных урн.



«Стоимость кремирования не будет выше стоимости традиционного захоронения. Планируем оказывать весь спектр услуг. В России более чем в 20 городах есть крематории. Наше руководство посетило города, сопоставимые с Улан-Удэ по численности населения, Архангельск, Тула, Ярославль. Услуга пользуется спросом», – отметила директор.







Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ завершаются строительно-отделочные работы на крематории кладбища «Южное», сообщили в городской администрации. В крематории будет обустроено два зала прощаний. Кроме того, предусмотрены отдельные технологические помещения для подготовки к кремации.«Сейчас ждем печи. Их перевозят только в теплое время года. Будет использовано новейшее оборудование чешского производства, которое благодаря современным технологиям минимизирует воздействие на экологию», – рассказала директор крематория Соелма Дашимолонова.Предприятие облагородит территорию вокруг крематория и построит парк памяти с колумбарием для хранения специальных урн.«Стоимость кремирования не будет выше стоимости традиционного захоронения. Планируем оказывать весь спектр услуг. В России более чем в 20 городах есть крематории. Наше руководство посетило города, сопоставимые с Улан-Удэ по численности населения, Архангельск, Тула, Ярославль. Услуга пользуется спросом», – отметила директор. Как сообщал «Номер один» , реализация проекта ведётся в рамках соглашения заключенного между правительством Бурятии и инвестором - ООО «Улан-Удэнский крематорий», которое было заключено 18 декабря 2017 года. Земельный участок на территории кладбища «Южное» был предоставлен инвестору в аренду для реализации проекта. Открытие планировалось в 2020 году, но из-за пандемии сроки сдвинулись.Фото: ulan-ude-info.ru