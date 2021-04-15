В Улан-Удэ найденную на улице босую девочку поместили в больницу

Выяснилось, что органы опеки не следили за неблагополучной семьей



Трехлетнюю девочку, которую



- Сейчас мы будем смотреть, как органы системы профилактики осуществляли контроль за семьей, потому что семья признана находящейся в социально опасном положении. За ней должны были осуществлять контроль, а здесь ребенок находился на территории другого района без мамы. Семья поставлена в Советском районе на учет, а ребенок был в Железнодорожном районе, - рассказала детский омбудсмен.



Кроме того, оказалось, что на данный момент решается вопрос по установлению отцовства ребенка. Наталья Ганькина сообщила, что взяла ситуацию на личный контроль.



- Семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, они должны были контролировать маму с детьми. У женщины четверо детей, в отношении двух она уже лишена родительских прав. Основания для лишения – систематическое ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Уже были сигналы, и вообще семья должна была быть под пристальным контролем всех специалистов органов системы профилактики, - отметила Ганькина.



Детский омбудсмен добавила, что девочке уже три года, и по возрасту она уже могла пойти в детский сад. Также уполномоченный отметила, что ребенку повезло встретить порядочного горожанина на пути. Напомним, ее на улице нашел прохожий.



- Ребенок уже такого возраста, когда он может пойти в детский сад. Если поставили на учет в марте, почему ничего не сделали, чтобы ребенок был организован – посещал детский сад, элементарно там кушал и был под присмотром, получал необходимый по возрасту объем образовательных услуг? Это все дело сейчас будем контролировать. Это хорошо, что человек порядочный на ее пути попался, а мало ли что могло случиться, не дай бог, - прокомментировала Наталья Ганькина.



Информация по поводу того, что ребенок выпал из окна – об этом накануне сообщали местные СМИ, пока официально не подтвердилась. Есть вероятность, что малышка находилась в доме попросту одна и могла сама выйти на улицу. В МВД Бурятии тоже подтвердили, что в отношении мамы уже были проверки.



- Сотрудниками полиции в отношении матери ребенка ранее был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка). Будет проводиться проверка, - прокомментировали в МВД Бурятии.



фото: pixabay.com Трехлетнюю девочку, которую вчера босой нашли на улице , поместили в больницу. Ранее в МВД Бурятии рассказали, что ребенка поместили в Республиканский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Позднее выяснилось, что у девочки была температура, и ее положили в больницу. Родителей ребенка нашли, сейчас девочка лечится вместе с мамой, но оказалось, что в семье далеко не простая ситуация. Как сообщила уполномоченная по правам ребенка Наталья Ганькина, семья уже попадала в поле зрения органов опеки. У матери четыре ребенка, в отношении двух детей она уже лишена родительских прав.- Сейчас мы будем смотреть, как органы системы профилактики осуществляли контроль за семьей, потому что семья признана находящейся в социально опасном положении. За ней должны были осуществлять контроль, а здесь ребенок находился на территории другого района без мамы. Семья поставлена в Советском районе на учет, а ребенок был в Железнодорожном районе, - рассказала детский омбудсмен.Кроме того, оказалось, что на данный момент решается вопрос по установлению отцовства ребенка. Наталья Ганькина сообщила, что взяла ситуацию на личный контроль.- Семья уже попадала в поле зрения органов системы профилактики, они должны были контролировать маму с детьми. У женщины четверо детей, в отношении двух она уже лишена родительских прав. Основания для лишения – систематическое ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Уже были сигналы, и вообще семья должна была быть под пристальным контролем всех специалистов органов системы профилактики, - отметила Ганькина.Детский омбудсмен добавила, что девочке уже три года, и по возрасту она уже могла пойти в детский сад. Также уполномоченный отметила, что ребенку повезло встретить порядочного горожанина на пути. Напомним, ее на улице нашел прохожий.- Ребенок уже такого возраста, когда он может пойти в детский сад. Если поставили на учет в марте, почему ничего не сделали, чтобы ребенок был организован – посещал детский сад, элементарно там кушал и был под присмотром, получал необходимый по возрасту объем образовательных услуг? Это все дело сейчас будем контролировать. Это хорошо, что человек порядочный на ее пути попался, а мало ли что могло случиться, не дай бог, - прокомментировала Наталья Ганькина.Информация по поводу того, что ребенок выпал из окна – об этом накануне сообщали местные СМИ, пока официально не подтвердилась. Есть вероятность, что малышка находилась в доме попросту одна и могла сама выйти на улицу. В МВД Бурятии тоже подтвердили, что в отношении мамы уже были проверки.- Сотрудниками полиции в отношении матери ребенка ранее был составлен административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей по воспитанию ребенка). Будет проводиться проверка, - прокомментировали в МВД Бурятии.фото: pixabay.com