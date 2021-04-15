В Чите перед судом за дачу взятки предстанет экс-студент

Старшекурсник железнодорожного вуза получил диплом за деньги



Читинским транспортным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего студента шестого курса Забайкальского института железнодорожного транспорта – филиала Иркутского государственного университета путей сообщения. Он обвиняется в «даче взятки должностному лицу через посредника в значительном размере за совершение заведомо незаконных действий», сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.



По версии следствия, обвиняемый в 2018 году, не желая самостоятельно изготавливать технически сложную выпускную квалификационную работу, передал в качестве взятки 50 тысяч рублей преподавателю вуза за фактическую подготовку этой работы и оказание содействия в ее успешной защите.



В результате преступных действий, как преподавателя, так и студента, последнему, фактически не получившему теоретических и практических навыков по итогам обучения и подготовки выпускной работы, была присвоена квалификация «инженер путей сообщения».



Уголовное дело направлено прокурором в Железнодорожный районный суд Читы для рассмотрения по существу.



Предварительное расследование по уголовному делу проводилось следователями Восточно-Сибирского Следственного управления на транспорте СКР. Напомним, ранее преподаватель вуза за получение взяток от шести студентов на общую сумму 450 тысяч рублей приговорен судом к 4 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 900 тысяч рублей. Кроме того, он лишен права заниматься преподавательской деятельностью на срок 3 года 6 месяцев.



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