В Улан-Удэ «собачий счёт» не пользу горожан

Более 700 безнадзорных животных отловили в городе с начала марта и более 480 отправили назад на улицы



В Улан-Удэ с начала марта отловили более 700 безнадзорных животных. В прежнюю среду обитания выпущено 481 особей, еще 20 собак приобрели новых хозяев. Остальные находятся на карантинных мероприятиях, сообщили в пресс-службе городской администрации.



Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они - на карантине, после чего проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных. В том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. После 17 дней их возвращают в прежние места обитания (читай – на улицы города. Прим.ред.)



По предварительной информации администрации районов на территории города находится ещё более 4 тысяч бездомных собак. «Это примерное количество. Учитывая репродукционный цикл животных, численность к концу года может составить более 12 тысяч особей. Из-за миграции животных из соседних муниципальных образований может быть и еще прирост. Соответственно, возможны нападения на горожан», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.



Напомним, муниципалитет не в силах, что-то изменить в этой ситуации. Она регулируется федеральным законодательством. При этом



С 1 марта в Улан-Удэ работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 777 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам. В районах продолжают работать административные комиссии, Управление административного контроля продолжает проводить рейды по частным домам.



Отметим, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.



Компания по отлову безнадзорных животных работает по заявительной системе, то есть нужно обратиться с 8.00 до 18.00 по тел. 603-630, 8-983-42-99-807, 313-314 с фактами и адресами нахождения безнадзорных животных.



Фото: ulan-ude-info.ru В Улан-Удэ с начала марта отловили более 700 безнадзорных животных. В прежнюю среду обитания выпущено 481 особей, еще 20 собак приобрели новых хозяев. Остальные находятся на карантинных мероприятиях, сообщили в пресс-службе городской администрации.Безнадзорные животные подлежат содержанию на срок не менее 17 дней. В течение 10 дней они - на карантине, после чего проводятся мероприятия по профилактике и лечению болезней животных. В том числе вакцинация против бешенства, а также стерилизация, маркирование несмываемым метками. После 17 дней их возвращают в прежние места обитания (читай – на улицы города. Прим.ред.)По предварительной информации администрации районов на территории города находится ещё более 4 тысяч бездомных собак. «Это примерное количество. Учитывая репродукционный цикл животных, численность к концу года может составить более 12 тысяч особей. Из-за миграции животных из соседних муниципальных образований может быть и еще прирост. Соответственно, возможны нападения на горожан», – отметил Сергей Гашев, председатель Комитета городского хозяйства.Напомним, муниципалитет не в силах, что-то изменить в этой ситуации. Она регулируется федеральным законодательством. При этом в Госдуме не хотят прислушиваться к мнению регионов и менять законы, в результате применения которых страдает провинция. Местные же бюджеты просто не в состоянии строить и содержать приюты для бездомных собак . А для Москвы это как раз не является большой проблемой.С 1 марта в Улан-Удэ работает компания «Байкалагроветторг» по программе «отлов-стерилизация-вакцинация-возврат». За весь период времени подрядчику по отлову безнадзорных животных поступило 777 заявки от горожан. Специалисты выехали по всем вызовам. В районах продолжают работать административные комиссии, Управление административного контроля продолжает проводить рейды по частным домам.Отметим, с 8 февраля в Бурятии вступили в силу изменения в республиканский закон «Об административных правонарушениях». За нарушение правил выгула животных, порядка регистрации или нападение домашнего животного или собаки из приюта с причинением вреда здоровью гражданам грозит административный штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.Фото: ulan-ude-info.ru