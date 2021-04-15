Доля россиян в числе иностранцев, работающих в Монголии, составляет 5,6%

Вне конкуренции жители Китая - 53,6%, общее число занятых иностранцев растет
В Монголии по состоянию на первый квартал текущего года в качестве волонтеров, а также по трудовому договору работают 4,4 тысячи граждан 89 иностранных государств, сообщает МОНЦАМЭ. Число занятых иностранцев выросло на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 9,8% по сравнению с предыдущим кварталом.
Доля граждан Китая в числе иностранцев, работающих по трудовому договору, составляет 53,6%, россиян – 5,6%, граждан Южной Кореи - 4,8%, Австралии - 4,5%, Вьетнама -3,9%, США - 3,4%, по 3% составляют граждане Южной Африки и Индии. Менее двух процентов с Филиппин, из Великобритании, Канады, Японии. Еще 10,4% являются гражданами других стран.
В первом квартале текущего года 1,6 тысячи (36,1%) иностранцев, занятых в Монголии, работают в горнодобывающей промышленности, в оптовой и розничной торговле - 18,7%, в техническом обслуживании автомобилей и мотоциклов 18,7%, в сфере образования – 13,8%, в строительстве – 12,1%.
Фото: montsame.mn
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