В Улан-Удэ осуждена адвокат, намеревавшаяся обокрасть зэка

Шестидесятилетняя женщина приговорена к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима



В Улан-Удэ осуждена адвокат адвокатской палаты Бурятии. Шестидесятилетняя женщина признана виновной в «покушении на мошенничество в особо крупном размере», сообщили в Следственном управлении СКР по Бурятии.



По данным следствия, один осужденный отбывал уголовное наказание в исправительной колонии строгого режима на территории Бурятии. После нескольких лет в заключении он решил обратиться в суд с ходатайством об условно-досрочном освобождении, заключив соглашение с адвокатом из местной адвокатской палаты для оказания ему юридических услуг. Однако адвокат вместо квалифицированной помощи решила обмануть клиента и нажиться.



С конца марта 2019 года, в течение нескольких месяцев, посещая заключенного в исправительном учреждении, она стала требовать у него 2 миллиона рублей, якобы для того, чтобы передать взятку прокурору и судьям, но, в действительности, намереваясь оставить деньги себе. Мужчина, не поверив словам адвоката, обратился с заявлением в правоохранительные органы, после чего под контролем оперативников передал женщине 1 миллион рублей. При получении денежных средств адвокат была задержана.



Приговором суда адвокату назначено наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.



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