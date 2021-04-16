В Чите осужден последний из «ключевских»

Поставлена точка в истории одной из самых опасных и дерзких банд Забайкалья



В Чите осужден руководитель и участник организованной преступной группы «Ключевские» Владислав Телкин. Он признан виновным в «убийстве при отягчающих обстоятельствах», «похищении человека» и «бандитизме», сообщили в Следственном управлении СКР по Забайкальскому краю.



Как установлено следствием и судом, с 1995-го по 2005-й год Телкин в составе банды совершил убийства 13 человек, среди которых оказались, как участники конкурирующих преступных групп, так и не связанные с криминалом граждане, имевшие неосторожность общаться с преступниками.



Практически во всех случаях жертвами преступлений становились участники противоборствующих преступных группировок. В двух случаях жертвами убийств стали предприниматели, которым бандиты задолжали крупные суммы денег. Еще двумя потерпевшими стали две 20-летние девушки, которых бандиты убили после мелкой ссоры, опасаясь, что девушки обратятся в правоохранительные органы. А в 2005 году участники ОПГ «Ключевские» убили собственных руководителей – Константина Ключевского и Евгения Жарова, которых расстреляли из автоматов в центре Читы.



Банда «Ключевские» действовала на территории Забайкалья в течение 1995-2005 годов. Руководил группировкой бывший секретарь комитета комсомола одного из читинских заводов Константин Ключевский. Основными целями группировки были вооруженные нападения на граждан для установления криминального контроля банды, устранения ее конкурентов. Участники банды ввели свои порядки для предпринимателей на контролируемой ими территории. Кроме того, руководители преступной группировки активно продвигали в органы местной власти своих ставленников, способных лоббировать их интересы.



В ходе расследования уголовного дела следователи изъяли находившееся на вооружении банды большое количество оружия и боеприпасов. В том числе два противотанковых гранатомета РПГ-26, пять гранат Ф-1, восемь тротиловых шашек, четыре автомата Калашникова, карабин СКС, револьвер «Наган», шесть пистолетов, переделанных из газовых и травматических для стрельбы боевыми патронами. Также изъято около 9,5 тысячи различных патронов, а также другие взрывчатые вещества и самодельные взрывные устройства. Кроме того, следователями обнаружены 50 паспортов и 30 водительских удостоверений людей, являвшихся жертвами преступлений.



Приговором суда Телкину назначено наказание в виде 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.



Ранее к длительным срокам лишения свободы осуждены другие участники этой банды: Дмитрий Непомнящий, Александр Кудрявцев, Игорь Дегтярев, Алексей Гуськов, Иван Дяжур и Александр Тюменцев. Им назначены наказания в виде лишения свободы от 19,5 до 24 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.



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