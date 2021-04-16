В Бурятии COVID-19 снижает темп прироста

В стационарах лечатся 385 пациентов, амбулаторно - 281



Общее число случаев заражения коронавирусом в республике достигло 36 753. Это на 37 случаев больше, чем было в четверг, 54% (19 562) случаев инфицирования приходится на жителей Улан-Удэ. Всего умерли от COVID-19 с тяжелой сопутствующей патологией 815 человек, за минувшие сутки умерли трое, сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора.



Из 37 новых случаев коронавируса: 26 человек обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией, остальные – контактные лица и лица, обследованные с профцелью.



Круг контактных лиц составляет 607 человек.



В стационарах получают лечение 385 пациентов с новой коронавирусной инфекцией, в том числе осложненной внебольничной пневмонией – 243. В отделениях реанимации находится 59 пациентов (из них старше 65 лет – 36), на ИВЛ 24 пациента (из них старше 65 – 16), в том числе на неинвазивной ИВЛ – 14.



Амбулаторное лечение проходит 281 пациент с COVID-19.



Всего выздоровели от коронавируса 35 272 (+52) человек.



В настоящее время для лечения пациентов с коронавирусом перепрофилировано 613 коек занято – 385, свободно – 228 коек. Занятость коечного фонда составляет 62,8%.



В клинико-диагностических лабораториях за сутки проведено исследований от 1660 человек, с нарастающим итогом – 928 896 человек.



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