Сотрудники угрозыска Бурятии съездили в Приморье за мошенницей

Создав группу в Вайбере, девушка «продавала» несуществующие одежду и товары для дома



В Улан-Удэ в полицию Октябрьского района поступило заявление о факте мошенничества от 33-летней горожанки. Женщина сообщила, что заказала одежду на общую сумму более шести тысяч рублей в группе совместных закупок в одном из популярных мессенджеров. Однако заказ ей так и не пришел, сообщили в МВД по Бурятии.



Сотрудники управления уголовного розыска установили подозреваемую. Ею оказалась 18-летняя уроженка Бурятии, проживающая в Приморском крае. Полицейскими организован выезд в регион, где девушка задержана и допрошена.



Злоумышленница призналась, что в феврале намеренно создала группу по продаже одежды и товаров для дома с целью хищения денег граждан обманным путем. По предварительным данным, ее жертвами стали еще семь жителей республики. Общая сумма причиненного ущерба составила 27,5 тысячи рублей. Ранее у нее уже был опыт торговли вещами в сети Интернет. Не судима.



Возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.



Фото: МВД по Бурятии

