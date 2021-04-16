В Бурятии сироты поблагодарили следователей за помощь в борьбе за жильё

Сотрудники Следственного управления пообещали и дальнейшую помощь в решении юридических проблем

В ходе встречи, проведенной по видеоконференцсвязи, с и.о. руководителя Следственного управления Сергеем Базаровым участники инициативной группы детей-сирот выразили благодарность сотрудникам, которые помогли им добиться реализации своих прав.









Следственными органами СКР по Бурятии расследовалось уголовное дело о халатности в отношении председателя комитета по инфраструктуре администрации Кижингинского района. В декабре 2013 года он незаконно подписал и выдал застройщику разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома, возведенного в селе Кижинга для расселения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Разрешение было дано при наличии явных недостатков и нарушений, допущенных при строительстве, из-за которых помещения позже признаны непригодными для проживания, сообщили в Следственном управлении.По уголовному делу потерпевшими признаны десять детей-сирот, которым на протяжении предварительного следствия и после его завершения сотрудниками Следственного управления оказывалась консультативная помощь при составлении исковых заявлений, предоставлялись необходимые копии документов из уголовного дела, разъяснялся порядок участия в гражданских процессах.В итоге требования истцов судом удовлетворены, на региональные органы государственной власти возложена обязанность предоставить им новое жилье, пригодное для проживания и отвечающее требованиям действующего законодательства. В настоящее время каждому потерпевшему уже выделены новые жилые помещения.Фото и видео: buryatia.sledcom.ru