В Бурятии инфляцию сдерживали местные овощи и виноград из Индии

В марте годовая инфляция в республике ускорилась на один процентный пункт до 6%



В марте годовая инфляция в Бурятии ускорилась на один процентный пункт до 6%, что выше показателя по Дальневосточному федеральному округу (5,3%) и в целом по России (5,8%), сообщили в республиканском отделение Сибирского главного управления Банка России.



Проинфляционное влияние оказали такие федеральные факторы, как сохраняющееся давление со стороны издержек, сокращение предложения мяса птицы и яиц в связи с неблагоприятной эпизоотической ситуацией. Проявились и региональные факторы ускорения роста цен: временный дефицит определенных видов бытовой электроники в низком ценовом сегменте, а также фурнитуры для производства мебели, увеличение спроса на авиаперелеты и услуги гостиниц.



«Обычно к концу зимы запасы местных овощей открытого грунта значительно сокращаются. Торговые сети восполняют недостаток продукции за счет корнеплодов из других регионов. Это отражается на стоимости свеклы и моркови для покупателя — ранней весной овощи прибавляют в цене активней обычного. В прошлом году одна из региональных торговых сетей расширила собственное производство овощей открытого грунта. Объемов собственного урожая хватило на март, поэтому сеть не стала заметно корректировать цены на корнеплоды. Вслед за ней и другие крупные продавцы в марте максимально сдерживали ценники на свеклу и морковь за счет своей торговой наценки», — рассказала Наталья Эйрих, управляющий республиканским отделением Сибирского главного управления Банка России.



Увеличилось предложение фруктов, в том числе за счет роста объемов импорта и расширения географии поставок. В частности, импорт винограда дополнился поставками из Индии. Больше стало отечественных и зарубежных фруктов от традиционных поставщиков - крымских, краснодарских, молдавских, сербских, чилийских, турецких, новозеландских. В результате замедлились темпы роста цен на виноград, яблоки, груши, цитрусовые.



При этом рост цен на яйца и мясо птицы продолжил ускоряться. Всё потому, что увеличились затраты птицефабрик на приобретение кормов. Локальные вспышки птичьего гриппа на некоторых птицефабриках страны уменьшили объемы поставок этих продуктов питания в Бурятию.



В целом годовая продовольственная инфляция в марте составила 8%, что соответствует показателю февраля.



Непродовольственные товары



Годовые темпы прироста цен на непродовольственные товары увеличились с 5,9% в феврале до 6,2% в марте. Заметный вклад в такую динамику внесло ускорение роста цен на моторное топливо, которое в определенной мере было обусловлено ежегодным изменением ставок акциза и пересмотром параметров демпферного механизма. Ускорился рост цен на газовое моторное топливо в связи с увеличением спроса на мировом рынке. Необходимость пополнения хранилищ после холодной зимы привела к существенному повышению потребности в газе в странах Европы.

Дефицит определенных видов фурнитуры в связи с ухудшением транспортной логистики поставок из Китая способствовал ускорению темпов роста цен на мебель. Фактор сокращения предложения проявился и в динамике цен на бытовую электронику. В марте усилился рост цен на ноутбуки, подорожали в годовом выражении телевизоры. По информации торговых компаний, наблюдался дефицит этих товаров в низком ценовом сегменте.



Услуги



Годовой прирост цен (тарифов) на услуги изменился незначительно – с 2,1% в феврале до 2,2% в марте. Рост спроса на перелеты на фоне смягчения введенных из-за коронавируса ограничений повлиял на замедление снижения стоимости авиабилетов в годовом выражении. Пассажиропоток через региональный аэропорт в марте возрос по сравнению с прошлым годом. Благодаря организации чартерных рейсов в рамках развития внутреннего туризма на Байкале увеличилась заполняемость номерного фонда ведущих операторов гостиничного бизнеса столицы республики. Повышение спроса способствовало ускорению роста цен на услуги проживания в гостиницах.



Инфляция в Дальневосточном федеральном округе и в России



Годовая инфляция в Дальневосточном федеральном округе в марте 2021 года увеличилась до 5,3% после 5,1% в феврале, но оставалась ниже, чем в целом по России, - 5,8%. На динамику цен в округе продолжили оказывать влияние временные факторы: общероссийские - продолжающееся восстановление спроса наряду с сохраняющимся давлением со стороны издержек, а также региональный - снижение предложения на отдельных продовольственных рынках.



В целом по стране годовая инфляция в марте 2021 года выросла и составила 5,8%. Повысились и месячные темпы роста цен на большинство групп товаров и услуг (с поправкой на сезонность). Основное влияние оказывало дальнейшее расширение спроса в условиях высокого давления со стороны издержек. Об этом свидетельствовало увеличение годовых темпов роста цен на группы товаров и услуг с более устойчивой ценовой динамикой. Замедление годового и месячного темпов удорожания продовольствия было обусловлено динамикой волатильных компонент. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России (вблизи 4%) в первой половине 2022 года и будет находиться на этом уровне в дальнейшем.



Фото: «Номер один»