Минздрав Бурятии: «Адиса получит Золгенсму»

Недостающие 120 миллионов добавят из бюджета республики
Глава Бурятии Алексей Цыденов решил вопрос о приобретении дорогостоящего незарегистрированного в России препарата «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей для маленькой Адисы, страдающей спинально-мышечной атрофией.
- Благодаря помощи простых граждан, пожертвований предприятий и организаций, меценатов собрано 42 миллиона рублей, остальную сумму внесут из республиканского бюджета, затем компенсируют налогом г-на Свиблова (мажоритарный держатель акций ГОК «Озерный»). Эта новость приятно ошеломила всех, - рассказали в Минздраве Бурятии.
Сейчас Минсоцзащиты Бурятии готовит документы для проведения необходимых процедур по адресному выделению этих средств. Одновременного в Минздраве прорабатывают вопрос приобретения лекарства через федеральный медицинский центр российского Минздрава. Именно там долгожданный препарат введут четырехмесячной Адисе.
- Приобретение генно-инженерного продукта Золгенсма, клинические испытания которого еще продолжаются (первые испытания в мире начаты в 2018 году), проводятся Минздравом РФ в рамках Программы управляемого доступа у швейцарской компании - производителя Новартис «Генные Терапии», - добавили в ведомстве.
На днях малышку госпитализировали в Детскую республиканскую клиническую больницу для введения очередной дозы препарата «Спинраза». Отметим, каждая доза поддерживающего препарата стоит порядка 5 миллионов рублей.
- Состояние девочки удовлетворительное, дыхание самостоятельное, свободное. Неврологический статус – без ухудшения. Планируется перевод в федеральный медцентр (какой – определяет МЗ РФ), как только поступит туда препарат Золгенсма. После введения препарата Адисе предстоит стационарное наблюдение и реабилитационные мероприятия.
Вся медпомощь оказывается бесплатно в соответствии с программой госгарантий, в которую входит и специализированная реабилитационная, которая может быть оказана Адисе как в ДРКБ, так и в федеральных медучреждениях.
- В связи с обращением мамы Адисы о необходимости приобретения дыхательной аппаратуры и оборудования для реабилитации официально заявляем: сейчас необходимости в этом нет. Если данное оборудование потребуется - оно будет обеспечено государством бесплатно, - отметили в Минздраве.
Как ранее писал «Номер один», бизнесмен Владислав Свиблов принял решение зарегистрироваться в поселке Озерный Еравнинского района, поэтому он заплатит НДФЛ за 2020 год (более 200 млн рублей) в бюджет республики. Предприниматель обратился к главе Бурятии с предложением использовать уплаченный им налог на лечение Адисы Гармаевой.
Почти вся Бурятия знает про историю новорожденной девочки Адисы. У малышки тяжелое генетическое заболевание - «Спинальная мышечная атрофия I типа/болезнь Верниге-Гоффмана». Чаще всего дети с такой формой заболевания «уходят», не достигнув 2-х лет. Победить болезнь может только самый дорогостоящий в мире препарат «Золгенсма» стоимостью 160 миллионов рублей. Смертельное заболевание ребенка сплотило жителей региона – семье помогают волонтеры, большие суммы на лечение перечисляют простые граждане, местные знаменитости. Местные жители даже выступили с инициативой пожертвовать деньги на лечение вместо празднования Дня города.
фото: pixabay.com
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