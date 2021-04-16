Бурятия обзавелась страницей на турсервисе RUSSPASS

Эта цифровая платформа помогает быстро и легко спланировать путешествие по России



Бурятия включена в цифровой туристический сервис RUSSPASS. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере туризма и укреплению межрегиональных отношений по развитию туриндустрии с Комитетом по туризму Москвы, сообщили в минтуризма Бурятии.Соглашение подписано на выставке MITT-2021, которая состоялась с 16 по 18 марта в Москве.



На сервисе



Как отмечает сервис RUSSPASS на главной странице региона: «Республика Бурятия – это живописный край на границе с Монголией, центр буддизма в России, кладезь природных красот, древних знаний и самобытной культуры, земля с большой историей, которая пишется веками».



При планировании поездки на сервисе пользователи также могут приобрести билеты на самолет или поезд, а также забронировать гостиницу. План поездки, купленные билеты и резерв отеля сохранятся в личном кабинете пользователя, что позволит упростить организацию путешествия.



Цифровой туристический сервис RUSSPASS помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На RUSSPASS можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Число предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты, уже превысило 1,5 тысячи. RUSSPASS разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.



Фото: russpass.ru Бурятия включена в цифровой туристический сервис RUSSPASS. Это стало возможным благодаря соглашению о сотрудничестве в сфере туризма и укреплению межрегиональных отношений по развитию туриндустрии с Комитетом по туризму Москвы, сообщили в минтуризма Бурятии.Соглашение подписано на выставке MITT-2021, которая состоялась с 16 по 18 марта в Москве.На сервисе RUSSPASS турист может найти такие туристические предложения Бурятии, как экскурсия в Иволгинский дацан, Баргузинская долина, достопримечательности Тункинской долины - пик Любви в селе Аршан, водопады Аршана, село Тарбагатай, Сретенский монастырь в Батурино, озеро Байкал и другие. Пока на сервис загружены не все достопримечательности Бурятии, работа по добавлению новых мест туристского мест притяжения продолжается.Как отмечает сервис RUSSPASS на главной странице региона: «Республика Бурятия – это живописный край на границе с Монголией, центр буддизма в России, кладезь природных красот, древних знаний и самобытной культуры, земля с большой историей, которая пишется веками».При планировании поездки на сервисе пользователи также могут приобрести билеты на самолет или поезд, а также забронировать гостиницу. План поездки, купленные билеты и резерв отеля сохранятся в личном кабинете пользователя, что позволит упростить организацию путешествия.помогает быстро и легко спланировать путешествие по России. На RUSSPASS можно приобрести железнодорожные и авиабилеты, забронировать отель, ресторан и многое другое. Сервис позволяет в несколько кликов составить индивидуальный маршрут по выбранным туристическим локациям или воспользоваться уже готовым предложением. Число предложений для путешественников, включая туры и авторские маршруты, уже превысило 1,5 тысячи. RUSSPASS разработан по инициативе правительства Москвы. Реализацию проекта курирует Комитет по туризму Москвы совместно с Департаментом информационных технологий.Фото: russpass.ru