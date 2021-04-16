В Бурятии установлен виновный в поджоге на кладбище

С начала весны в республике зафиксировано более 140 поджогов сухой травы



В Бурятии установлен виновный в возникновении пожара на территории кладбища в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе, сообщили в республиканском главке МЧС.



«В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 7 апреля 26-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег сухую траву на территории кладбища. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из-за внезапно возникшего порыва ветра горение сухой травы быстро распространилось по территории кладбища - повреждено лакокрасочное покрытие ограждений, цветы и венки в местах захоронений», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района Главного управления МЧС России по Бурятии Семен Карбушев.



В отношении мужчины гражданина возбуждено административное дело.

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Как сообщила Яна Сороковикова, старший дознаватель отдела административной практики и дознания, с начала весны на территории Бурятии зарегистрирован 141 пал сухой травянистой растительности, общая площадь возгорания составила более 233 гектаров. Установлено и привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц, 16 граждан, одно юридическое лицо, допустивших сжигание сухой растительности и не принявших своевременные меры по уборке мусора и травы. В преддверии Родительского дня в МЧС напоминают жителям республики о том, что сжигание сухой травы и мусора на территории кладбищ запрещены.



Фото: 03.mchs.gov.ru В Бурятии установлен виновный в возникновении пожара на территории кладбища в селе Сосново-Озерское в Еравнинском районе, сообщили в республиканском главке МЧС.«В ходе проведения доследственной проверки установлено, что 7 апреля 26-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поджег сухую траву на территории кладбища. Площадь пожара составила 50 квадратных метров. Из-за внезапно возникшего порыва ветра горение сухой травы быстро распространилось по территории кладбища - повреждено лакокрасочное покрытие ограждений, цветы и венки в местах захоронений», - рассказал начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Еравнинского района Главного управления МЧС России по Бурятии Семен Карбушев.В отношении мужчины гражданина возбуждено административное дело. Напомним , 13 апреля в селе Творогово Кабанского района также произошло загорание сухой травы на территории кладбища. Двое неизвестных лиц подожгли траву. Огонь распространился по погостам. В результате пожара повреждены венки в местах захоронений и лакокрасочное покрытие ограждений на площади 500 квадратных метров. Проводится доследственная проверка.Как сообщила Яна Сороковикова, старший дознаватель отдела административной практики и дознания, с начала весны на территории Бурятии зарегистрирован 141 пал сухой травянистой растительности, общая площадь возгорания составила более 233 гектаров. Установлено и привлечено к административной ответственности 8 должностных лиц, 16 граждан, одно юридическое лицо, допустивших сжигание сухой растительности и не принявших своевременные меры по уборке мусора и травы. В преддверии Родительского дня в МЧС напоминают жителям республики о том, что сжигание сухой травы и мусора на территории кладбищ запрещены.Фото: 03.mchs.gov.ru