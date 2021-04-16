Скотине запретили гулять по улицам Улан-Удэ

Владельцев пасущихся в городе животных будут штрафовать





В мэрии Улан-Удэ предупредили, что будут штрафовать владельцев скота, которые отпускают животных на выпас на придомовые и общественные территории.

«По правилам благоустройства на территории Улан-Удэ запрещен выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведенных для этих целей. Нельзя оставлять без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города», - предупреждают в мэрии.





Напомним, в местных пабликах периодически появляются фотографии разгуливающих по улицам коров, лошадей и даже куриц. Так, в августе прошлого года на Бурводе жители сфотографировали гуляющих на улицах коров и лошадь. А в июне горожане наблюдали небольшое стадо в районе ост. Геологическая. Осенью горожане сняли на видео куриц на остановке ЛВРЗ.





