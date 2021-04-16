Скотине запретили гулять по улицам Улан-Удэ

Владельцев пасущихся в городе животных будут штрафовать
В мэрии Улан-Удэ предупредили, что будут штрафовать владельцев скота, которые отпускают животных на выпас на придомовые и общественные территории.
«По правилам благоустройства на территории Улан-Удэ запрещен выпас и нахождение скота и домашней птицы на придомовых территориях многоквартирных домов, в полосе отвода автомобильных и железных дорог. Также в парках, скверах, городских лесах, в рекреационных зонах города и в других общественных местах, не отведенных для этих целей. Нельзя оставлять без присмотра скота или домашней птицы, действие которых создают помехи движению транспортных средств, наносят вред зеленым насаждениям, дорожным покрытиям и вызывают загрязнение территории города», - предупреждают в мэрии.
За нарушение этих правил владельцам скота грозит административная ответственность. Для должностных лиц штраф составит от 2 до 6 тысяч рублей; для юридических лиц – от 4 до 10 тысяч рублей. Рядовых горожан могут оштрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей.
Напомним, в местных пабликах периодически появляются фотографии разгуливающих по улицам коров, лошадей и даже куриц. Так, в августе прошлого года на Бурводе жители сфотографировали гуляющих на улицах коров и лошадь. А в июне горожане наблюдали небольшое стадо в районе ост. Геологическая. Осенью горожане сняли на видео куриц на остановке ЛВРЗ.
В 2019 году жители поселка Аэропорт жаловались на пасущийся там табун лошадей. По словам горожан, животные гадили на пешеходных дорожках и создавали аварийные ситуации, внезапно выскакивая на проезжую часть. А в один из дней, по словам очевидцев, скачущий табун едва не раздавил коляску с ребенком.
С жалобами на нарушение правил выгула домашних животных можно обратиться с заявлением в Управление административного контроля Комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ по телефонам 37-72-52, по Советскому району по тел. 37-72-48, по Железнодорожному району по тел. 23-05-80, по Октябрьскому району по тел. 23-04-10.
Фото: мэрия Улан-Удэ, соцсети
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