16.04.2021
Уроженец Бурятии отправился в пеший поход по пустыне Израиля

Уроженец Бурятии отправился в пеший поход по пустыне Израиля

Путешественник в одиночку преодолеет свыше 1000 км

Уроженец Бурятии и тревел-блогер Борис Дамбиев в одиночку решил перейти Национальный израильский тракт. Протяженность маршрута приблизительно равна 1040 километрам, в пути выходец республики проведет около 2 месяцев.

- Первый Бурят, идущий «Israel National Trail»! Осталось совсем немного, примерно месяц, пустыня Негев почти пройдена, - написал Борис Дамбиев на своей странице. 

Отметим, пустыня Негев, где сейчас находится путешественник – самая крупная из трех пустынь Израиля. В социальных сетях экстремала поддержали жители республики.

- Очень сложное испытание! Давайте подержим его и вместе будем следить за его экстремальным походом, - написали в местном паблике «Весь Улан-Удэ».

- Ну ты и бешенный, братан! Держись! Голову и флаг Бурятии повыше и урагшаа! – написали в комментариях.

- Молодец, прославляй Бурятию, - пишут там же.



фото: Весь Улан-Удэ
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