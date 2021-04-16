Жителям Улан-Удэ не хватает посаженного в СИЗО депутата

Пока Жаргал Цыбиков сидит в изоляторе, отремонтировать дорогу некому
В паблике «Аноним 03» горожане пожаловались на состояние дороги по улице Терешковой в районе дома №36а. Как отмечает улан-удэнка, в ямы по дороге в школу и садик падают дети.
- Этот отрезок дороги очень востребован пешеходами, каждый день по ней проходит несколько сотен человек, направляясь на остановку «Республиканская больница», сотни детей, которые идут в детсад «Солнышко» и в 25-ю школу. Каждое утро там падают маленькие детки, обойти все ямы просто невозможно, в сумерках взрослые люди оступаются, а за здоровье пожилых людей, которые там проходят, остаётся только помолиться. Может, хоть тут заметят, - написала горожанка.
Пост собрал множество комментариев. Жителям советуют обратиться к местным властям.
- Надо подавать заявку, чтобы включили в программу благоустройства придомовых территорий, - советуют автору поста.
- Это придомовая территория? Все вопросы к управляющей компании либо местному депутату по вашему округу, – рекомендуют другие.
Однако, как выяснилось, выполнить последнюю рекомендацию проблематично.
- УК говорит: «Делать планируем», а когда - неизвестно, а депутат в сизо, - ответили местные жители.
Вероятно, в ответе речь идет о находящемся сейчас в СИЗО депутате горсовета Улан-Удэ, директоре МУП «Водоканал» Жаргале Цыбикове. Именно на его округе находится дорога со злополучными ямами.
Напомним, Жаргала Цыбикова обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, присвоении в крупном размере и мошенничестве. Его задержали 14 января, однако сразу взять под стражу депутата не удалось. После возбуждения уголовного дела Жаргалу Цыбикову стало плохо, его госпитализировалив кардиологическое отделение Республиканской больницы. Поэтому вопрос с избранием меры пресечения пришлось отложить. В итоге по решению суда обвиняемого арестовали до 18 марта 2021 года, затем этот срок продлили до 9 июня.
Так что в обозримой перспективе депутат едва ли поможет своим избирателям, ведь меру пресечения в виде ареста ему могут продлевать вплоть до начала следующего года. Да и после выхода из СИЗО у Жаргала Цыбикова явно будут проблемы поважнее, чем ямы на дорогах у его избирателей.
фото: pixabay.com, "Аноним 03"
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